Звезда Голливуда из Украины заразилась коронавирусом

Известная голливудская и украинская актриса Иванна Сахно заразилась коронавирусом. 22-летняя звезда американских блокбастера "Тихоокеанский рубеж: Восстание" и экшн-комедии "Шпион, который меня бросил", отечественных лент "Иван Сила" и украиноязычного ситкома "Леся+Рома" сейчас дома на самоизоляции.

Девушка 21 марта вечером шокировала армию своих поклонников сообщением о положительном результате теста на Covid-19, а также описала в своем Instagram симптомы болезни.

Сахно отметила, что первые "звоночки" коронавируса у нее проявились не сразу и не все одновременно: боль в спине, боль в легких, температура, носовое кровотечение.

"Хочу попросить каждого из вас, не важно есть ли у вас какие-либо симптомы, просто будьте дома. Это наш гражданский долг. Тем самым вы сохраните жизнь тем, кто вокруг вас", - призвала знаменитость своих поклонников.

Также актриса опубликовала фото медикаментов, витаминов и заготовленной провизии на время личной обсервации.

Иванна Сахно заболела коронавирусом и рассказала про изоляцию (Фото: instagram.com/ivannasakhno)

Иванна Сахно родилась в Киеве в семье режиссера Галины Кувивчак-Сахно и оператора Анатолия Сахно. Она также решила связать жизнь с кино и стала актрисой.

В 13 лет она уехала в Ванкувер учиться, практически не зная английского языка.

В возрасте 15 лет вместе с родителями переехала в Лос-Анджелес, и с 2013 года осталась Штатах жить и работать.

Перед настоящим успехом и признанием в Голливуде, которые ей принесла одна из главны ролей в фильме 2018-го "Тихоокеанский рубеж 2", Сахно снялась в США в малобюджетной картине "Дерево тел" и научно-фантастическом ужастике "Забрать назад нельзя".

Также украинская актриса снялась в клипе культовой американской рок-группы Green Day - песня "Bang Bang".

Напомним, что коронавирусом заразилась еще одна голливудская актриса украинского происхождения - звезда Бонданиады Ольга Куриленко также находится в изоляции и активно занимается лечением