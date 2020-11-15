Звезда Comedy Club в коме из-за отравления: его состояние резко изменилось

Дмитрий Хрусталев (фото: instagram.com/dmitry_khrustalev)

Звезде Comedy Club Дмитрию Хрусталеву понадобилась экстренная помощь из-за состояния здоровья

Дмитрия (Митю) Хрусталева, звезду Comedy Club и соведущего "Вечернего Урганта" выписали из больницы после детокса. Актера накануне ввели в искусственную кому, однако теперь он чувствует себя лучше.

Как сообщает Telegram-канал Mash, шоумен уже у мамы в Репино.

"Митю Хрусталева, соведущего "Вечернего Урганта", выписали из больницы №40 после детокса. Он уже дома, у мамы, в Репино, куда и собирался с самого начала. Чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.

Хрусталев почувствовал себя плохо после прилета в Санкт-Петербург. Он стал задыхаться по пути на дачу к маме. Он ехал в такси, но водитель заметил, что Дмитрию плохо. Таксист доставил его в больницу.

Он задыхался и был в тяжелом состоянии. По слухам, Хрусталева подключили к аппарату ИВЛ. Актеру провели тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

Предварительно известно, что у актера тяжелая интоксикация после отравления. Что именно произошло, и чем мог отравиться шоумен, неизвестно.

Сообщалось, что врачам пришлось ввести его в искусственную кому. Но теперь, после того, как врачи провели детокс, он чувствует себя значительно лучше.

Ранее мы писали, что во Львове врачи спасли маленькую девочку, у которой были тяжелейшие осложнения после перенесенного коронавируса. Малышка находилась в коме целый месяц, но теперь идет на поправку.