Звезда "1+1" адски перенесла коронавирус: болело все лицо

Маричка Падалко перенесла коронавирус (фото: facebook.com/marichka.padalko)

Ведущая украинского канала рассказала о том, как переболела COVID-19

Маричка Падалко рассказала о том, как переболела COVID-19. Звезда телеканала "1+1" и ведущая описала все симптомы, сопровождающие ее болезнь. Маричка сообщила, что весь карантин ее семья жила за городом и даже редко выходила в магазин за продуктами. У сына Миши заболело горло в июле и никто не мог и подумать, что это окажется коронавирус. Тесты семье сделать никто не предлагал, это было решение ведущей. Вначале его сделали дочке Маше и он оказался положительным.

Состояние Марички ухудшилось, появилась страшная слабость и кашель.

"Меня направили на компьютерную томографию. Бронхит был в полном расцвете. Тогда же мне посоветовали сдать тест на антитела, которые вырабатываются на выходе из коронавируса. Оказалось, что они у меня уже начали активно вырабатываться. Это означало, что я перенесла болезнь", - рассказала Падалко "Фактам".

По словам ведущей, у нее не было повышенной температуры. Она не потеряла обоняния, но было ощущение, что болит все лицо. Обычно активная Маричка заметила, что постоянно хочет спать и чувство сильной слабости не покидает ее. Потом появился кашель и врач прописал звезде антибиотики. Болезнь длилась две недели.

"Но это не значит, что сейчас я уже полностью восстановилась. Коронавирус достаточно коварен, и нужно какое-то время себя беречь, не жить в том ритме, к которому привык. Врачи говорят, что восстановление происходит лишь за месяц", - сообщила Маричка.

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