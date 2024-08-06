Звертайте увагу на склад: нутриціолог розповіла, який хліб корисний для здоров'я

Що повинно бути у складі

За словами експерта, вибираючи хліб обов’язково звертайте увагу на склад.

Першими у складі вказуються ті інгредієнти, яких у продукті міститься найбільше. Тому на початку складу має бути цільне зерно, борошно (цільнозернове, другого сорту чи обдирне), вода.

Далі у складі допускаються сіль, різне насіння та горіхи, спеції.

А ось цукор, солод, мед, патока, глюкозний сироп, крохмаль, рослинні олії, маргарин, емульгатори, підсилювачі смаку та сумнівні консерванти повинні бути відсутніми у складі натурального хліба.

Нутриціолог зазначила, чим коротший склад, тим більша ймовірність того, що хліб належної якості.

Вид борошна

До того ж звертай увагу на вид зерна або сорт борошна, з якого виготовлено хліб. Чим грубіше борошно (цільнозернове, жорнове та другого сорту), тим більше в ньому зберігається корисних речовин, таких як клітковина, харчові волокна, вітаміни та мінерали.

Також хороший хліб може бути з додаванням висівок.

Експерт додала, якщо ж на перших місцях у складі хліба борошно вищого чи першого сорту (наприклад, пшеничне) - це "пусті" вуглеводи, вони не несуть користі та тривалої ситості організму. Також вони практично позбавлені вітамінів та мікроелементів.

"Бажано надати перевагу бездріжджовим видам хліба, найчастіше їх склад натуральніший за ті види, які містять дріжджі", - йдеться у повідомленні.

В чому зберігати хліб на кухні

Найпростіший і дешевий варіант - зберігати у холодильнику. Так в хлібі довго не заводиться цвіль, він буде придатний до вживання навіть через тиждень від дати виробництва. Але є в цьому способі і істотний недолік - хліб буде завжди холодним, в холодильнику він може увібрати в себе запахи інших продуктів.

Інший варіант - мішечок із тканини. Його можна як купити, так і зробити самостійно. Важливо щільно зав'язати мішечок і зберігати його у місці з помірною вологістю, а також періодично прати тканину.

Хлібниця - найоптимальніший варіант зберігання хлібобулочних виробів. Правильно обрана хлібниця не тільки допомагає довше зберегти смакові якості випічки, але і може стати гарним і стильним аксесуаром.