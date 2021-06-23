Зверское убийство и взрыв в доме под Киевом: подозреваемый на видео рассказал о преступлениях

Напомним, тогда в результате поджога и взрыва в пятиэтажке пострадали 6 человек, в том числе ребенок 2008 года рождения. А на месте происшествия было обнаружено тело 47-летнего мужчины - как выяснилось, уроженца Кременчуга, который был знакомым подозреваемого и проживал по соседству.

Экспертиза установила, что смерть мужчины наступила не в результате взрыва или пожара - ему перерезали горло, нанесли многочисленные удары ножом в грудь и вырезали сердце и часть легких.

43-летнего подозреваемого - моряка дальнего плавания, который проживает в Белогородке - вычислили уже на следующий день по горячим следам, и он был задержан.

Полиция сегодня было опубликовано видео, на котором он дает признательные показания.

По его словам, знакомого он убил, находясь в состоянии аффекта.

"Скрыть следы преступления решил путем поджога квартиры и самого тела Сергея с помощью бензина. В преступлении раскаиваюсь, свою вину признаю. Готов сотрудничать со следствием", - заявил мужчина.

Как объяснил Небитов, сейчас задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью, а также умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога, взрыва, повлекшее тяжкие последствия (п. 4 ч. 2 ст. 115, и ч. 2 ст. 194 УК Украины). Ему грозит пожизненное заключение.

По данным следствия, на преступление он пошел из-за очередного спора, связанного с арендой гаражного помещения (сдавал его жертве). И вот во время такого конфликта 20 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина совершил убийство.

"После этого он разработал план, как ему сделать алиби, как избежать наказания. И 21 числа он при помощи зажигательной смеси, а также пороха, которых хранился непосредственно в квартире пострадавшего, так как тот был охотником, и изготавливал самостоятельно патроны для охотничьего оружия, он сделал взрыв и поджог", - рассказал Небитов.

Видео: подозреваемый в убийстве и поджоге со взрывом в жилом доме в Белогородке дал признательные показания