Зверское убийство 13-летней девочки: новые детали ЧП под Днепром (видео)

Убийство 13-летней Инны Дубик под Днепром шокировало общество и вызвало широкий резонанс. Родители подростка рассказали полиции о пропаже дочери только спустя 6 дней после исчезновения - все это время они пьянствовали, хотя рассказывают о том, что проводили поиски самостоятельно. Преступника задержали, и он дает признательные показания. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инна из села Миролюбовка Пятихатского района закончила 7 класс. На летних каникулах она занималась хозяйством и смотрела за своим младшим братиком. 23 июня девочка пошла в магазин, но домой так и не вернулась.

Подростка искали около ста неравнодушных, жители села рассказывают, что никогда столько полиции тут не видели. Несколько раз "всплывали" сигналы о том, что Инну видели в разных местах, и правоохранители тчательно проверяли всю информацию.

Тело 13-летней девочки обнаружили в лесополосе за селом. Убийца - 24-летний бывший заключенный - изнасиловал и задушил Инну, а тело спрятал в кустах.

Изнасилование и убийство 13-летней Инны Дубик под Днепром (Фото: скриншот)

Преступление было совершено 23 июня. Убийца знал Инну, но "шапочно".

"Может, поздоровались и все. А так, чтобы дружить - не дружили. Он недавно приехал в село", - рассказал старший брат Инны Сергей.

По словам местных жителей, преступник приехал в село недавно и занимался разными подработками. Рецедивист ранее сидел за кражу и за угон автомобиля. Теперь ему грозит пожизненное.

Как рассказала начальник службы по делам детей Елена Компаниец, равнодушие родителей Инны шокировало ее. Соседи также длительное время не замечали пропажи Инны...

Инна Дубик (Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Не смотря на информацию о том, что подросток якобы также могла выпить спиртное и ее нередко видели в компании старших ребят, соседи отзываются об Инне как о светлой и доброй девочке.

Семья убитой из-за злоупотребления алкоголем родителей состояла на учете как неблагонадежная. В то же время около полгода они будто-бы исправились.

Младшего сына теперь планируют забрать от горе-родителей социальные службы.

Видео: YouTube / ТСН

Напомним, недавно мужчина облил бензином и поджег свою невесту прямо на улице. 28-летний житель поселка Бобурки под Запорожьем объяснял в суде, что хотел так "укрепить отношения", и свою вину не признает.

Как сообщалось ранее, под Киевом неадекват жестоко убил спящего знакомого.

Также мы писали о том, что убийство Даши Лукьяненко под Одессой вызвало в обществе огромный резонанс, и 22 июня электронная петиция против педофилов собрала необходимое количество подписей.