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"Зверопад": в Днепре кот "вышел погулять" и разбил иномарку (видео)

Автор: Анна Киселева

В Днепре кот разбил лобовое стекло авто марки Citroen. Животное упало с высоты и приземлилась на припаркованное снизу авто. В результате падения кот сломал лапку. Также пострадал и сам автомобиль.

Видео и подробности инцидента опубликованы в сообществе "Вартові еспресо" в Facebook.

Как сообщается, кот выпал с шестого этажа дома и приземлился на лобовое стекло Citroen C3 Picasso. Из-за сильного удара стекло автомобиля лопнуло и пошли большие трещины.

"Четвероногий вышел погулять на соседний подоконник, но сорвался вниз. Кот выжил, но сломал лапку. Хозяйкой питомца оказалась местная бабушка. Кто и как будет оплачивать ремонт лобового стекла – пока неизвестно", – говорится в подписи к видео.

В комментариях на видео говорится, что случай не классифицируется как страховой, поэтому чинить автомобиль придется за личные средства.

Владелец автомобиля называет этот день "зверопадом", и сообщает, что не знает, как действовать, когда на автомобиль с шестого этажа падает животное.

Напомним, что ранее в Кривом Роге Днепропетровской области водителей напугал страус, который несколько раз неожиданно выбегал на дорогу. При этом видео повеселило пользователей сети.

Мы также писали о том, что под Одессой люди проучили живодера, который замучил кота на глазах у хозяина. Зоозащитники на частном двухэтажном доме пенсионера написали "здесь живет живодер" и оставили прочие нелестные надписи.

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Новости Украины автомобилиживотное
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