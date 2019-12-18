Зверобой снова жестко прошлась по Зеленскому: появилось видео

Маруся Зверобой и Владимир Зеленский (коллаж: РБК-Украина)

Маруся Зверобой не стеснялась в выражениях, говоря о президентстве Зеленского

Маруся Зверобой вновь резко высказалась о Владимире Зеленском. Ветеран АТО и волонтер в эфире канала ATR утверждала, что во время президентских выборов Россия поддерживала Зеленского и повлияла на их результат.

По словам волонтера, Россия повлияла на выборы даже в США, а "нормандский формат" показал, что РФ "посадила на зад Европу". Зверобой считает, что Путин давно купил Украину.

"Когда поддерживает Россия, которая имеет такое влияние на мир, и она поддерживает тут кого-угодно, даже если она тапки Зеленского тут поддержит, не сомневайтесь, тапки Зеленского станут президентом", - заявила Зверобой.

Волонтер утверждает, что такого масштабного прессинга, который происходит сейчас, она даже в 2014-м году не видела.

Зверобой уверена, что в "информационном поле Зеленского" очень много ботов, кооторые и осуществляют эту давку.

"Если их убрать с информационного поля Зеленского, вы будете удивлены, насколько там людей немного останется", - утверждает волонетр.

Маруся Зверобой высказалась о Владимире Зеленском (видео: YouTube/ATR)

Напомним, о 41-летней Марусе Зверобой активно заговорили после ее высказываний в прямом эфире одного из телеканалов. Волонтер и участница АТО раскритиковала общение Зеленского с добровольцами на Донбассе, сказав, что во время такой поездки он может стать жертвой покушения. В правоохранительных органах эти слова восприняли, как угрозу жизни президенту.

Позже имя Маруси Зверобой всплыло во время расследования убийства Павла Шеремета. Подозреваемые в телефонных разговорах обсуждали персону Зверобой, как "сакральную жертву" и планировали похищение ее детей.