Зверніть увагу на руки: названо першу ознаку небезпечної хвороби

На що потрібно звернути увагу

Експерти з Британського кардіологічного фонду радять людям частіше дивитися на пальці та руки. Річ у тому, що поява червоних або фіолетових плям може свідчити про дуже небезпечну інфекцію, несвоєчасне лікування якої у 80% випадків призводить до смерті.

Якщо ви помітили на долонях або пальцях сліди червоного або фіолетового кольору, яких до цього не було, вам варто звернутися до лікаря. Такі плями можуть виявитися першою ознакою інфекції серця - хвороби ендокардит.

Саме тому варто уважно стежити за станом шкіри та усього здоров'я в цілому. Лікарі радять не ігнорувати перші "дзвіночки" та тривожні ознаки, якщо ви почали їх помічати.

Не ігноруйте перші ознаки хвороби (фото: freepik.com)

Що таке ендокардит

Ендокардит - це запальний процес, він виникає в ендокардіальному шарі серця, внутрішній оболонці, яка вкриває порожнину серця та клапани. Ця хвороба часто виникає внаслідок бактеріальних або інфекційних процесів в організмі, коли мікроорганізми потрапляють у кров і оселяються в серцевих клапанах або ендокардіальному шарі.

Симптоми ендокардиту можуть включати лихоманку, слабкість, болі в суглобах, зміни в серцевому ритмі та шуми у серці. Інфекція може призвести до утворення наростів (вегетацій) на клапанах серця, що може стати причиною порушення кровообігу та серйозних ускладнень, таких як серцева недостатність чи інсульт.

Для діагностики ендокардиту важливо провести лабораторні дослідження крові, ехокардіографію та інші обстеження серця. Лікування зазвичай включає антибіотики для боротьби з інфекцією, а в деяких випадках може бути необхідним хірургічне втручання для видалення уражених клапанів.