Зведений брат Емінема різко прокоментував смерть матері

Днями стало відомо, що померла мати популярного американського реп-виконавця Емінема - Деббі Нельсон. І хоча сам артист ніяк не прокоментував трагічну звістку, це вже встиг зробити його зведений брат Натан (Нейт) Кейн Мазерс.

Відповідну заяву 38-річний чоловік зробив у своєму Instagram, і РБК-Україна (проєкт Styler) пише про це детальніше.

Як брат Емінема відреагував на смерть матері

У stories Нейт оприлюднив різку заяву: "Відчуваю сьогодні ненависть і змішані емоції", - зауважив він.

Деббі Нельсон, як відомо, пішла з життя у 69 років. Її забрала онкологічна хвороба, з якою жінка боролася з вересня, відколи їй встановили такий діагноз.

Заява Нейта про смерть матері (фото: instagram.com/nathankanemathers)

Що стосується Емінема, то він, як вже зазначалося, поки ніяк публічно не коментував втрату рідної людини. Відомо, що Нейта Деббі народила від інших стосунків, через 14 років після того, як на світ з'явився Емінем.

Репер мав непрості стосунки з матір’ю, і про це часто писала преса. Не обходилося без публічних образ та звинувачень, і в минулому мати зірки навіть подавала на нього до суду за неправдиві твердження. Проте останніми роками родині таки вдалося трохи примиритися. Деббі висловлювала теплі слова на адресу Емінема, а той своєю чергою вибачився перед нею, зокрема зробивши це в одній зі своїх пісень.

Про непрості стосунки із синами Нельсон розповідала в інтерв’ю Village Voice у 2008 році:

"Я ніколи не відмовлюся від своїх дітей. Я не здамся. Є надія. Питання у тому, що потрібно просто забути про свою гордість. Це як готівковий чек - все зроблено, потрібно рухатися далі", - говорила жінка.

Невідомо, якими були стосунки Емінема та Деббі перед її смертю, проте він робив заяву про матір у 2013 році в пісні "Headlights":

"Я йшов вперед, ніколи не задумуючись про те, кого те, що я казав, зачепило чи завдало болю. Моїй мамі, напевно, дісталося найгірше". Також репер у минулому заявляв, що "переживає розчарування через те, що не мав можливості подякувати своїм батькам".

Окрім того, раніше у мережі також писали про те, що Емінем, дуже ймовірно, не знав про те, що здоров’я його матері стрімко погіршується.

"Він залишається добрим до неї. Він стежить за тим, аби піклуватися про неї, але насправді вони не розмовляють. Було б добре їм обом поговорити. Це може дати їм шанс на примирення", - заявляв інсайдер.

Що стосується Нейта, то з ним у артиста також були непрості стосунки та навіть конфлікти, і наразі залишається невідомим, чи вдалося їм помиритися.

Натан (Нейт) Кейн Мазерс (фото: instagram.com/nathankanemathers)

Натан (Нейт) Кейн Мазерс (фото: instagram.com/nathankanemathers)