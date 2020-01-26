Звали на помощь и пытались прыгнуть из окна: в Одессе горе-мать пошла кутить и забыла про детей

В Одессе горе-мать оставила двоих детей одних в квартире и ушла гулять с друзьями на целые сутки. Малыши громко плакали и звали на помощь, а старший мальчик даже открыл окно и пытался прыгнуть с четвертого этажа.

Соседи этого многоквартирного дома на улице Семинарской позвонили правоохранителям и сообщили о брошенных детях. Об этом передали в патрульной полиции Одесской области на странице в Facebook.

Когда по адресу прибыли "копы", дверь была заперта, а из квартиры раздавался плачь.

Как рассказали соседи, 10-летний и 3-летний мальчики остались одни со вчерашнего дня.

Инспекторы после многочисленных попыток все же смогли связаться с их матерью по телефону. Когда 30-летняя женщина с явными признаками опьянения пришла в квартиру, патрульные ужаснулись условиям, в которых живут дети - везде была грязь и очень неприятный запах.

"Копы" вызвали на место происшествия инспектора ювенальной превенции и специалиста территориального отдела по правам детей, составили акт обследования жилищных условий квартиры, где живут дети.

В Одессе горе-мать заперла детей в квартире и ушла кутить на сутки (Фото: facebook.com/odesapolice)

Также на горе-мать составили протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за невыполнение родительских обязанностей, по воспитанию детей.

Добавим, что по словам главы городской службы по делам детей Юлии Никандровой, та семья была взята на особый контроль.