Зв'язок між погодою та мігренью існує! Невролог дала просту пораду про полегшення болю

Раптові сильні напади головного болю називають мігрень. І її часто пов'язують із різкою зміною погоди, хоча наукових фактів, які б це доводили, не існує. Однак багато людей страждають від таких раптових сильних нападів і часом готові випити будь-яку таблетку, щоб відчути полегшення.

Невролог Ольга Глинська розповіла на своїй сторінці в Instagram , що можна зробити під час нападу мігрені через погоду.

Коли з'являється мігрень

Лікар пояснила, що найчастіше сильний головний біль буває під час різкої зміни погоди.

"Всі, хто знає, що таке мігрень не просто з книжок, відчували вплив погодних умов на свій головний біль. Хтось реагує на холод, хтось на спеку, хтось на вітер та вологість, але найбільший вплив має зміна погоди (перепади атмосферного тиску) І хоча вчені досі не виявили достовірного зв'язку між погодою та появою головного болю, він все ж таки існує!" - наголосила Глинська.

Фахівець зазначає, що погіршення погодних умов – частий тригер, який називають пацієнти на прийомі.

А в одному з досліджень опитали 1750 респондентів та з'ясували, що 53% назвали причиною мігрені зміну погоди, ще 30% – спеку. Також напади мігрені можуть спричинити навіть яскраве сонце чи сильний вітер.

Як виглядає мігрень

Мігрень – це сильний головний біль. Часом біль буває настільки сильний, що людина не може виконувати будь-яку роботу і навіть просто сидіти з розплющеними очима. Біль може виникати лише в одній частині голови, але в процесі мігрувати до іншої частини.

За такого болю дратує яскраве світло, звуки. Часто буває відчуття нудоти та навіть блювання.

Приступ мігрені може тривати від кількох годин до кількох діб. Під час гострої фази біль може ставати сильнішим при спробі відкрити очі або змінити положення тіла.

За кілька годин на початок мігрені буває надмірна дратівливість, легкі спазми у голові, млявість, складності при концентрації. Після нападу зазвичай люди відчувають надмірну втому та сильне полегшення.

Як можна допомогти при нападі мігрені

Ольга Глинська дала свої рекомендації, які допоможуть знизити вплив погоди на організм та полегшити стан при мігренях.

"Коли відчуваєте, що буде зміна погоди, можна вчасно випити знеболювальне. У ці дні не варто нехтувати режимом сну та відпочинку. Не варто вживати їжу, яка може викликати напад мігрені. Оскільки наявність ще будь-яких тригерів, крім погоди, посилює ймовірність приходу нападу мігрені", - рекомендує фахівець.

Вона додала, що зазвичай напади головного болю викликає їжа, яка містить глутамат натрію та сири.