Без зв'язку та комунікацій: закохана пара живе на безлюдному острові з отруйними зміями

Маржолейн та її партнер Ан кинули роботу та придбали невеликий клаптик землі на Ментавайських островах в Індонезії. Як вони пояснили своє рішення - щоб відпочити від суспільства та насолодитися самотністю.

"Ми живемо на крихітному острові в Індонезії. Острів, на якому ми перебуваємо, має площу близько 5 км, на ньому немає ні сіл, ні доріг. Ми пересуваємося на дерев'яних човнах ручної роботи місцевого виробництва", - пояснює Маржолейн.

Маржолейн та Ан втікли жити на безлюдний острів (Кадри з відео)

Вона додала, що їй подобається повністю автономне життя та відсутність людей навколо.

"Що мені найбільше подобається в житті тут, так це відчуття незалежності. Ми можемо самі забезпечити себе електрикою, водою, їжею, і це дуже круто", - каже жінка.

На своєму новому місці проживання закохана пара займається серфінгом та насолоджується морем. Найскладніше - майже повна відсутність стільникового зв'язку. Бо це ускладнює спілкування з родиною та друзями, які живуть в цивілізації.

Пара побудувала дім на безлюдному острові та насолоджується серфінгом (Кадри з відео)

Ще одна неприємність - це непередбачувана погода, яка дуже швидко може змінитися. Ну і на додачу - загроза появи смертельних змій.

"Оскільки ми живемо так далеко, часом нам може бути трохи самотньо, а це не завжди легко", - зізнається Маржолейн.