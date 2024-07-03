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Без зв'язку та комунікацій: закохана пара живе на безлюдному острові з отруйними зміями

Пара покинула цивілізацію та оселилася на острові з отруйними зміями (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Хто з нас не жартував, що готовий пожити на безлюдному острові, аби відпочити від стресу, натовпу, шуму та всього іншого? А от Марджолейн і Ан вирішили перейти від слів до справи. Вони все покинули, звільнилися з роботи та поселилися на безлюдних Ментавайськіх островах в Індонезії.

Як живе закохана пара на цих островах, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на канал Exploring Alternatives в YouTube.

Маржолейн та її партнер Ан кинули роботу та придбали невеликий клаптик землі на Ментавайських островах в Індонезії. Як вони пояснили своє рішення - щоб відпочити від суспільства та насолодитися самотністю.

"Ми живемо на крихітному острові в Індонезії. Острів, на якому ми перебуваємо, має площу близько 5 км, на ньому немає ні сіл, ні доріг. Ми пересуваємося на дерев'яних човнах ручної роботи місцевого виробництва", - пояснює Маржолейн.

Маржолейн та Ан втікли жити на безлюдний острів (Кадри з відео)

Вона додала, що їй подобається повністю автономне життя та відсутність людей навколо.

"Що мені найбільше подобається в житті тут, так це відчуття незалежності. Ми можемо самі забезпечити себе електрикою, водою, їжею, і це дуже круто", - каже жінка.

На своєму новому місці проживання закохана пара займається серфінгом та насолоджується морем. Найскладніше - майже повна відсутність стільникового зв'язку. Бо це ускладнює спілкування з родиною та друзями, які живуть в цивілізації.

Пара побудувала дім на безлюдному острові та насолоджується серфінгом (Кадри з відео)

Ще одна неприємність - це непередбачувана погода, яка дуже швидко може змінитися. Ну і на додачу - загроза появи смертельних змій.

"Оскільки ми живемо так далеко, часом нам може бути трохи самотньо, а це не завжди легко", - зізнається Маржолейн.

 

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чудоПара