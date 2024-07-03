Без зв'язку та комунікацій: закохана пара живе на безлюдному острові з отруйними зміями
Хто з нас не жартував, що готовий пожити на безлюдному острові, аби відпочити від стресу, натовпу, шуму та всього іншого? А от Марджолейн і Ан вирішили перейти від слів до справи. Вони все покинули, звільнилися з роботи та поселилися на безлюдних Ментавайськіх островах в Індонезії.
Як живе закохана пара на цих островах, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на канал Exploring Alternatives в YouTube.
Маржолейн та її партнер Ан кинули роботу та придбали невеликий клаптик землі на Ментавайських островах в Індонезії. Як вони пояснили своє рішення - щоб відпочити від суспільства та насолодитися самотністю.
"Ми живемо на крихітному острові в Індонезії. Острів, на якому ми перебуваємо, має площу близько 5 км, на ньому немає ні сіл, ні доріг. Ми пересуваємося на дерев'яних човнах ручної роботи місцевого виробництва", - пояснює Маржолейн.
Маржолейн та Ан втікли жити на безлюдний острів (Кадри з відео)
Вона додала, що їй подобається повністю автономне життя та відсутність людей навколо.
"Що мені найбільше подобається в житті тут, так це відчуття незалежності. Ми можемо самі забезпечити себе електрикою, водою, їжею, і це дуже круто", - каже жінка.
На своєму новому місці проживання закохана пара займається серфінгом та насолоджується морем. Найскладніше - майже повна відсутність стільникового зв'язку. Бо це ускладнює спілкування з родиною та друзями, які живуть в цивілізації.
Пара побудувала дім на безлюдному острові та насолоджується серфінгом (Кадри з відео)
Ще одна неприємність - це непередбачувана погода, яка дуже швидко може змінитися. Ну і на додачу - загроза появи смертельних змій.
"Оскільки ми живемо так далеко, часом нам може бути трохи самотньо, а це не завжди легко", - зізнається Маржолейн.
Раніше ми писали про те, що українка вже 21 рік живе в лісі на безлюдному острові посеред Дніпра.
А ще розповідали про те, що жінка вийшла заміж за ганчіркову ляльку та народила від неї трьох дітей.