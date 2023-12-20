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Зустрічається в однієї зі 100 тисяч: у Львові жінці видалили рідкісну величезну пухлину

У Львові в жінки виявили рідкісну пухлину (фото: facebook.com/1tmolviv)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові хірурги врятували 40-річну пацієнтку, якій під час чергового медогляду діагностували рідкісну доброякісну пухлину. Утворення порушувало процес вироблення гормонів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Першого медичного об'єднання Львова.

Що відомо 

40-річна мешканка Львівської області бореться з розсіяним склерозом. Це невиліковне прогресуюче захворювання центральної нервової системи.

Все свідоме життя жінка з усіх сил протистоїть хронічній недузі. Порятунку шукала і за кордоном, де пройшла експериментальне лікування, яке, за її словами, допомогло. Аби контролювати свій стан, жінка постійно проходить огляди, у тому числі і МРТ-обстеження.

Однак, під час планової томографії у неї і виявили пухлину. Лікарі встановили, що у жінки - феохромоцитома. Це доволі рідкісна доброякісна пухлина надниркових залоз, яка порушує процес вироблення гормонів.

За статистикою ця пухлина зустрічається в однієї людини зі 100 тисяч.

Яких розмірів була пухлина

На момент обстеження пацієнтки феохромоцитома виросла вже до 10 см та несла пряму загрозу життю. Вона тиснула на сусідні органи і структури та могла розірватись.

Також в наднирниках виробляються вкрай важливі гормони, що регулюють рівень артеріального тиску. Будь-якої миті у жінки міг статися гіпертонічний криз, а це могло призвести до раптової смерті.

Під час операції хірурги виконали лівобічну адреналектомію - це видалення пухлини разом з наднирником. Операція тривала 2 години та на щастя пройшла успішно.

На четвертий день після втручання пацієнтка вже поїхала додому. За словами жінки, після операції вона знову прагне сконцентруватися на подальшому лікуванні своєї хронічної хвороби.

У Львові в жінки виявили рідкісну пухлину (фото: facebook.com/1tmolviv)

Раніше ми повідомляли, що у Львові жінка жила з пухлиною 19 років.

Також читайте, що вчительці видалили пухлину вагою 13 кілограмів.

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