Зустрічається в однієї зі 100 тисяч: у Львові жінці видалили рідкісну величезну пухлину

Що відомо

40-річна мешканка Львівської області бореться з розсіяним склерозом. Це невиліковне прогресуюче захворювання центральної нервової системи.

Все свідоме життя жінка з усіх сил протистоїть хронічній недузі. Порятунку шукала і за кордоном, де пройшла експериментальне лікування, яке, за її словами, допомогло. Аби контролювати свій стан, жінка постійно проходить огляди, у тому числі і МРТ-обстеження.

Однак, під час планової томографії у неї і виявили пухлину. Лікарі встановили, що у жінки - феохромоцитома. Це доволі рідкісна доброякісна пухлина надниркових залоз, яка порушує процес вироблення гормонів.

За статистикою ця пухлина зустрічається в однієї людини зі 100 тисяч.

Яких розмірів була пухлина

На момент обстеження пацієнтки феохромоцитома виросла вже до 10 см та несла пряму загрозу життю. Вона тиснула на сусідні органи і структури та могла розірватись.

Також в наднирниках виробляються вкрай важливі гормони, що регулюють рівень артеріального тиску. Будь-якої миті у жінки міг статися гіпертонічний криз, а це могло призвести до раптової смерті.

Під час операції хірурги виконали лівобічну адреналектомію - це видалення пухлини разом з наднирником. Операція тривала 2 години та на щастя пройшла успішно.

На четвертий день після втручання пацієнтка вже поїхала додому. За словами жінки, після операції вона знову прагне сконцентруватися на подальшому лікуванні своєї хронічної хвороби.

У Львові в жінки виявили рідкісну пухлину (фото: facebook.com/1tmolviv)