Зустріч з минулим переверне всі плани цих знаків Зодіаку догори дриґом

Скорпіон

Не у вашому стилі залишати важливі справи на потім, але ви не зуміли уникнути помилки. Вже незабаром ситуація, що здавалася давно закритою, знову вийде на перший план. Це може бути людина, з якою ви розлучилися на незрозумілій ноті, або дилема, що потребує остаточного вирішення. Ігнорувати минуле не вийде, Всесвіт наполегливо вимагатиме серйозних дій.

Діва

Вам доведеться зіткнутися з людиною, яку ви колись любили. І якщо ви не зуміли поставити крапку в минулому, то тепер доведеться вирішувати. Подумайте, чого ви хочете: спалити всі мости або ж дати цим стосункам ще один шанс. Не ідеалізуйте минуле, але й не закривайтеся від нього.

Водолій

Незавершені справи повертаються, не намагайтеся від них тікати. Гороскоп обіцяє вам дуже рідкісний шанс, надолужуйте згаяне і не бійтеся озирнутися в минуле. Тепер ви зможете зробити все зробити правильно, а якщо ж ви не готові до таких змін, просто спалюйте всі мости.

Близнюки

На вас чекає важлива розмова, яка змінить усе. Зустріч із минулим може статися несподівано, але навряд чи вам варто відмовлятися від можливості вислухати людину, яка багато чого для вас значила. Будьте відкриті до діалогу, іноді одне слово може змусити поглянути на життя під іншим кутом.