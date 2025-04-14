Зупинка серця та ранні інфаркти. До чого призводить зловживання підлітками енергетиків: пояснюють лікарі

Підлітки дедалі частіше вживають енергетики як спосіб впоратися зі стресом чи показати внутрішній протест. Та зазвичай вони не знають, що така звичка може коштувати здоров'я чи навіть життя.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як енергетики впливають на організм у короткостроковій і довгостроковій перспективі та як від них відмовитися.

Чому про зловживання важливо говорити

Американська асоціація серця ще у 2019 році порушила питання безпечності енергетичних напоїв. Кількість звернень до відділень невідкладної допомоги, пов'язаних із вживанням енергетиків у США, зросла з 10 068 у 2007 році до 20 783 у 2011 році. За даними FDA, було зафіксовано 34 летальні випадки, пов'язані з енергетичними напоями. Як результат розпочалося розслідування їхньої безпечності.

За результатами опитування Kantar, найбільших змін у житті 87% підлітків зазнали саме під час повномасштабної війни, тоді як під час пандемії - 13%. Приблизно 40% молоді у зв'язку з війною відчуває страх за життя та здоров'я - своє та близьких.

Під час дослідження помітили такі зміни в емоційних станах дітей: порушення сну, дратівливість, порушення когнітивних процесів, тривога, стомлюваність, зниження мотивації до навчання, гіперактивність, агресія, також часто трапляються симптоми енурезу (неусвідомлений акт сечовипускання, який найчастіше відбувається уві сні та не зумовлений порушенням анатомії сечових органів - ред.) Також дуже високою є поширеність депресії та посттравматичного стресового розладу.

"Ситуація воєнного стану змушує підлітка адаптуватися до нього на тлі можливих порушень у розвитку психоемоційної сфери. Деякі знаходять заспокоєння у палінні, вживанні наркотичних і токсичних речовин, енергетиків", - каже лікар-педіатр Жанна Руднєва.

З чого складаються енергетики

"Енергетичні напої - це спеціально розроблені напої, які мають на меті тимчасово підвищити рівень бадьорості, концентрації та фізичної активності", - пояснює лікар-кардіолог Любов Стецюк.

До складу енергетиків входять:

кофеїн - основний стимулятор, який діє шляхом блокування аденозинових рецепторів у мозку. Це сприяє зменшенню відчуття втоми та підвищенню уваги, що підтверджено численними дослідженнями.

- основний стимулятор, який діє шляхом блокування аденозинових рецепторів у мозку. Це сприяє зменшенню відчуття втоми та підвищенню уваги, що підтверджено численними дослідженнями. таурин та інші амінокислоти допомагають підтримувати оптимальну функцію клітин і можуть впливати на енергетичний обмін, хоч їх точний механізм дії все ще досліджується.

допомагають підтримувати оптимальну функцію клітин і можуть впливати на енергетичний обмін, хоч їх точний механізм дії все ще досліджується. вітаміни групи B важливі для метаболічних процесів, вони сприяють перетворенню їжі в енергію, підтримуючи життєдіяльність клітин.

важливі для метаболічних процесів, вони сприяють перетворенню їжі в енергію, підтримуючи життєдіяльність клітин. цукри та інші вуглеводи - швидке джерело енергії, яке миттєво підвищує рівень глюкози в крові, хоча надмірне їх споживання може призводити до енергетичних спадів після початкового "вибуху" активності.

Крім таурину до складу також можуть входити стимулятори гуарана та L-карнітин. Гуарана - доволі сильний рослинний стимулятор, адже один грам гуарани еквівалентний 40 мг кофеїну.

"Одним із найбільш суперечливих компонентів є гуарана. Проблема в тому, що кількість цього додаткового кофеїну часто не вказується на етикетці, що може спричинити передозування", - пояснює педіатр.

Американська академія педіатрії радить підліткам 12-18 років дотримуватися обмеження не більше 100 мг кофеїну на день. Однак енергетичні напої можуть містити від 100 до 200 мг кофеїну на порцію.

Енергетики часто містять набагато вищу добову дозу кофеїну, ніж дозволена підліткам (фото: Frepik)

Чому підлітки починають вживати енергетики

За словами сімейного психолога та холістичного психолога-практика Анни Богомолець-Ланіної, вживання енергетиків підлітками - це сигнал про те, що потрібна допомога та підтримка дорослих.

"Підлітковий вік - це не просто період змін. Це справжній внутрішній ураган. Все рухається: тіло, гормони, уявлення про себе, місце у світі. Дитина, яка ще вчора обіймала плюшевого ведмедика, вже сьогодні прокидається з голосом, що ламається, або тілом, яке здається чужим. І їй потрібна опора", - пояснює фахівчиня.

Якщо дитина не знаходить опору у вигляді батьків, школи тощо, вона звернеться до "забороненого". Це також ілюзія сили, концентрації, свободи та всього, чого бракує в щоденній реальності.

Крім того, для підлітків вживання енергетиків та інших заборонених речовин є своєрідним протестом проти контролю та прагнення знайти межі дозволеного.

Чим небезпечне споживання великих доз кофеїну

Кофеїн діє як стимулятор, проте в поєднанні з цукром він створює "вибух" енергії. Це збудження зазвичай супроводжується побічними ефектами: прискорене серцебиття, підвищення артеріального тиску, нервозність та безсоння. Після активного стану настає різкий і швидкий спад енергії.

Ба більше - залежно від частоти споживання енергетичних напоїв у підлітків може сформуватись залежність від стану збудження.

"Регулярне вживання енергетичних напоїв асоціюється з ризиком розвитку серцево-судинних захворювань, зокрема зупинки серця, інфаркту міокарда, спонтанної дисекції коронарних артерій, коронарного вазоспазму", - розповідає Руднєва.

Хронічне вживання енергетиків може призвести навіть до панічних атак. Високі дози вітаміну В, що міститься в енергетиках, руйнують нервові клітини, що своєю чергою зумовлює слабкість і тремтіння кінцівок. А вуглекислота спільно з таурином дратує оболонку шлунка, провокуючи розвиток гастриту і виразки.

Короткостроковий і довгостроковий вплив

Попри те, що ризики можуть мати різну хронологічну віддаленість, стосуються вони одних і тих систем організму. Любов Стецюк перераховує такі:

пришвидшення серцебиття та тиску (короткостроковий вплив)

нервове збудження (короткостроковий вплив)

порушення серцевого ритму (довгостроковий вплив)

ризик розвитку серцево-судинних захворювань (довгостроковий вплив)

"Пацієнти, які мають генетичну схильність до серцевих аритмій, можуть мати підвищений ризик розвитку аритмії при вживанні енергетичних напоїв. Хоча частота таких подій є низькою, раптова зупинка серця все ж може статися", - наголошує Жанна Руднєва.

До речі, дослідження в червні 2024 року виявило понад 5 000 пацієнтів, які пережили раптову зупинку серця внаслідок підтверджених аритмій. Як і з алкогольними напоями, безпечної дози кофеїну не існує.

"Для пацієнтів із будь-якими генетичними захворюваннями серця, що асоціюються з раптовою серцевою смертю, безпечна доза сильно кофеїновмісного енергетичного напою - це 0", - каже педіатр.

Однак кардіолог додає, що можна також простежити позитивний ефект від вживання енергетичних напоїв, проте короткостроковий.

"З позитивних ефектів - короткострокове покращення когнітивних функцій, таких як увага та концентрація. Тобто, такі засоби можна використовувати для того аби привести організм в "бойову готовність" на короткий період", - каже вона.

Зловживання енергетичними напоями загрожує проблемами із ШКТ і серцево-судинними захворюваннями (фото: Getty Images)

Як відмовитися від енергетиків

Лікарі радять зменшувати споживання кофеїну поступово, оскільки раптова відмова може бути неприємною, хоча й не становить загрози для здоров'я.

Батькам важливо звернути увагу на раціон і режим дня своїх дітей, оскільки того самого припливу енергії можна досягнути завдяки збалансованому харчуванню та здоровому сну. А вітамін В, який також входить до складу енергетиків, у здоровій кількості міститься і в горіхах, яйцях, рибі, бобових.

"Якщо споживання кофеїну таки необхідне, то краще пити вже каву чи чай, які є натуральними його джерелами", - радить Руднєва.

Сімейний психолог Анна Богомолець-Ланіна не вважає за потрібне відразу звертатися до медиків, якщо ваша дитина вжила енергетичний напій. У цьому випадку варто спостерігати: чи вміє ваша дитина відновлюватися без стимуляторів; чи знає вона, що таке відпочинок без почуття провини?

Не намагайтеся говорити з підлітком про енергетики чи інші речовини крізь призму шкоди для здоров'я. Експертка радить спробувати інші методи:

говоріть через досвід. Розкажіть, як самі переживали втомленість, як намагалися "вимкнутися" від тиску.

говоріть через дослідження. Поясніть, як саме діє енергетик на тіло - без моралі, а з повагою до розуму дитини.

станьте союзником. Запропонуйте тижневий експеримент - жити без стимуляторів і щовечора фіксувати, як змінюється самопочуття.

подаруйте дитині інтерес до себе.

"Що допомагає уникнути вживання стимуляторів? Середовище. Сім'я, де дорослі не загнані, де присутні. Де є вечори без екранів, розмови без оцінок, обійми без "швидше". Режим, сон, тілесна безпека. Бо коли тіло має відновлення, воно не потребує зовнішніх підзарядок", - ділиться психологиня.

Вона наголошує: кожна банка енергетика - це не наслідок поганого виховання. Це сигнал про брак тепла, про нестачу простору, де можна втомитися й не бути осміяним.

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