Зухвалі, небезпечні і безстрашні: 5 причин подивитися феміністичний комедійний горор "Балконетки"

Вибуховий жанровий мікс

"Балконетки" - це не просто фільм, а яскрава, жанрово розбурхана еклектика. Тут є фарс і гротеск, романтична комедія й саспенс, а ще - повноцінний кривавий горор. Усе це - на тлі пекельної спеки в Марселі й кольорової естетики в дусі Альмодовара, з натяками на корейські трилери.

Сестринство як форма опору

У центрі сюжету - три подруги-сусідки, які проводять спекотні дні на спільному балконі: письменниця Ніколь, вебкам-модель Рубі та акторка Еліз. Вони фліртують, спостерігають, жартують, пліткують. І в певний момент - змінюються. Фільм показує, як жіноча солідарність може стати не лише емоційною підтримкою, а й рушієм радикальної трансформації.

Кадр з фільму "Балконетки"

Ноемі Мерлан - зірка, що не боїться ризикувати

Режисерка і виконавиця однієї з головних ролей Ноемі Мерлан знову доводить, що вона не боїться провокацій. Після успіху в драматичному кіно вона обирає інструменти комедії, сатири та горору, щоб говорити про серйозні речі - від сексуалізації жінок до насильства і контролю.

Кадр з фільму "Балконетки"

Голоси сучасного французького кіно

До створення стрічки долучилась Селін С'ямма - авторка сценарію, режисерка "Портрету дівчини у вогні", яка, як і Мерлан, є однією з рушійних сил сучасного французького феміністичного кіно.

Кадр з фільму "Балконетки"

Визнання критиків

"Балконетки" уже порівнюють із культовими фільмами: IndieWire називає її "безумною комедією помсти", Screen - "запеклим феміністичним горором", а Variety - "дивовижною культовою комедією з енергійним тріо акторок". Якщо ви шукаєте щось яскраве, божевільне й абсолютно нетипове - цей фільм саме для вас.

Кадр з фільму "Балконетки"