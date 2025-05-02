Зухвалі, небезпечні і безстрашні: 5 причин подивитися феміністичний комедійний горор "Балконетки"
1 травня в прокат вийшла феміністична комедія жахів "Балконетки", створена акторкою та режисеркою Ноемі Мерлан ("Портрет дівчини у вогні", "Тар"). Стрічка вже встигла вразити глядачів Каннського кінофестивалю і тепер її можуть подивитись українські глядачі.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає в п'яти пунктах, чому варто побачити фільм на великому екрані.
Вибуховий жанровий мікс
"Балконетки" - це не просто фільм, а яскрава, жанрово розбурхана еклектика. Тут є фарс і гротеск, романтична комедія й саспенс, а ще - повноцінний кривавий горор. Усе це - на тлі пекельної спеки в Марселі й кольорової естетики в дусі Альмодовара, з натяками на корейські трилери.
Сестринство як форма опору
У центрі сюжету - три подруги-сусідки, які проводять спекотні дні на спільному балконі: письменниця Ніколь, вебкам-модель Рубі та акторка Еліз. Вони фліртують, спостерігають, жартують, пліткують. І в певний момент - змінюються. Фільм показує, як жіноча солідарність може стати не лише емоційною підтримкою, а й рушієм радикальної трансформації.
Кадр з фільму "Балконетки"
Ноемі Мерлан - зірка, що не боїться ризикувати
Режисерка і виконавиця однієї з головних ролей Ноемі Мерлан знову доводить, що вона не боїться провокацій. Після успіху в драматичному кіно вона обирає інструменти комедії, сатири та горору, щоб говорити про серйозні речі - від сексуалізації жінок до насильства і контролю.
Кадр з фільму "Балконетки"
Голоси сучасного французького кіно
До створення стрічки долучилась Селін С'ямма - авторка сценарію, режисерка "Портрету дівчини у вогні", яка, як і Мерлан, є однією з рушійних сил сучасного французького феміністичного кіно.
Кадр з фільму "Балконетки"
Визнання критиків
"Балконетки" уже порівнюють із культовими фільмами: IndieWire називає її "безумною комедією помсти", Screen - "запеклим феміністичним горором", а Variety - "дивовижною культовою комедією з енергійним тріо акторок". Якщо ви шукаєте щось яскраве, божевільне й абсолютно нетипове - цей фільм саме для вас.
Кадр з фільму "Балконетки"
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