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ЗСУ показали, на що російські солдати перетворили старовинну церкву під Ізюмом: моторошні кадри

Колаж РБК-Україна: як виглядає церква в Малій Комишувасі після російських окупантів
Автор: Володимир Костирін

З'явилося відео зі звільненої воїнами ЗСУ Малої Комишувахи під Ізюмом, де у двохсотрічній церкві російські окупанти "облаштували" госпіталь для своїх солдатів, залишивши у напівзруйнованому старовинному храмі гори сміття.

Кадри зняв Ігор Захарченко, а сам ролик опубліковано 2 жовтня на Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

Церква Трійці Живородної, зведена у Малій Комишувасі 1826 року, сильно постраждала через ворожі атаки. На стінах сліди від обстрілів, деякі будівлі при храмі перетворилися на руїни. Усередині - страшне видовище.

Ось на що російські окупанти перетворили сільську церкву в Малій Комишувасі (фото: скріншот)

Як видно на кадрах, в приміщення церкви російські окупанти занесли матраци, столи зі стільцями, телевізор, що належать місцевим жителям, поставили всілякі лежаки та ноші, затягли армійські ящики для боєзарядів.

Підлога в церкві буквально завалена сміттям: пляшками, використаними джгутами, залишками продуктів, ганчірками, різними коробками, навколо одяг та взуття інтервентів, недоїдки, фляги, залишки від сухпайків... Деякі церковні ікони теж лежали між цим сміттям.

В українському храмі російські солдати облаштували госпіталь - фактично свинарник (фото: скріншот)

Судячи з залишених у храмі російських загарбників написів, тут знаходилися солдати з Туви.

Сюрреалізм такого жахливого видовища в українській церкві, яку інтервенти зробили більше схожою на свинарник, доповнює виявлена тут посилка для російських окупантів у Харківській області України від жителів Воронежа у РФ, з абсурдним написом "нашим захисникам".

Так виглядає церква в Малій Комишувасі після орди варварів із ЗС РФ (фото: скріншот)

Кам'яна, однопрестольна Троїцька церква в селі Мала Комишуваха була збудована у 1826 році коштом парафіян. Нині є складовою чоловічого монастиря на честь Піщанської ікони Божої Матері Ізюмської єпархії УПЦ МП.

Відео: як виглядає церква у Малій Комишувасі після російських окупантів

Раніше повідомлялося, що патріарх РПЦ Кирил запропонував росіянам "змити гріхи" в обмін на смерть на війні проти України.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ показали покинуті позиції окупантів у Харківській області та продемонстрували, як жила "армія бомжів".

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