"Зроблю аборт". Блогерка з найбільшими вилицями пояснила, чому не хоче мати дітей

Зі слів Анастасії, якщо вона дізнається про вагітність - одразу зробить аборт.

Поки що їй не доводилося зіштовхуватися з необхідністю переривання вагітності, і вона дуже цьому рада. Хоча в її житті були чоловіки, які намагалися обманом її запліднити.

"Були такі козли, які спеціально кінчали в мене, але мене проносило. Я щаслива, що ні разу не завагітніла, бо я б зробила аборт, сто відсотків", - сказала Покрещук.

Зірка не готова відмовлятися від звичного способу життя заради дитини, а також віддавати їй увесь свій час та увагу іншій людині. Блогерку бентежить і те, що вона може погладшати після вагітності.

Анастасія Покрещук (фото: instagram.com/justqueen88)

Крім того, Анастасії не вистачає грошей для того, щоб вона могла повністю розслабитися і присвятити себе материнству.

"Це закінчується життя для себе. Особливо для матері. Особливо для матері, яка не дуже багата і не може собі чогось дозволити. Це закінчується твоє життя, бо ти живеш для іншої людини. Це велика відповідальність, а я не готова. Мені складно про когось піклуватися", - пояснила українка з найбільшими вилицями.

Покрещук наголосила, що чутки про її безпліддя - неправда. У неї немає медичних протипоказань, проте вона не хоче народжувати самостійно.

У майбутньому блогерка планує всиновити дитину, але тільки тоді, коли заробить достатньо коштів для цього.