Зробити груди в Україні. Хірург розповів про всі нюанси і назвав ціни

У чому різниця послуги збільшення грудей і їхньої корекції

Операція зі збільшення грудей - звична і проста. Наразі це займає зазвичай близько 35 хвилин і все виконується досить оперативно.

"Операція стала настільки передбачуваною, що кожен мій наступний рух відпрацьований майже до автоматизму. За рахунок цього тривалість операції значно менша, ніж зазвичай в інших хірургів", - розповідає фахівець.

Натомість корекція грудей - це операція, що займає більше часу і вимагає іноді встановлення дренажів. Тобто, вона менш комфортна для пацієнта як психологічно, так і в процесі реабілітації.

Кому роблять корекцію

Дмитро Слоссер зазначає, що у практиці будь-якого хірурга, навіть досвідченого, бувають ситуації коли тканини пацієнта поводять себе не так, як очікувалось після попереднього огляду.

"Пружність шкіри може бути оманливою і вже після операції розтягнутись дещо більше ніж розраховувалось. У такому випадку є ймовірність проведення операції з корекції результатів", - зазначає лікар.

Дмитро Слоссер за роботою (фото: прес-служба)

Він уточнив, якщо у пацієнтки після операції виникає потреба в корекції, хірург (згідно з кодексом), має зробити її безкоштовно. Але якщо вона піде до іншого спеціаліста, корекція коштуватиме дорого.

"Бувають моменти, коли потрібно видаляти імпланти, а це одна із найдорожчих операцій. Якщо ж втручання мінімальне, то й вартість буде значно нижчою", - додав хірург.

Скільки коштують "груди"

Вартість проведення будь-якої пластичної операції хірургом формулюється за декількома показниками - кваліфікації хірурга та якості наданих послуг. Чим досвідченіший хірург і має кращу освіту - тим вища вартість операції. У "просунутого" спеціаліста операція може біти дорожчою на 20%.

Згідно з прайсом клініки "Нове тіло", в якій працює Дмитро Слоссер, ціни (в доларах) на нові груди є такими: