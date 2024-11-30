Зробіть це зранку: гастроентеролог назвала 5 речей, які покращать роботу кишківника

Стан кишечника впливає на загальне здоров’я організму. Гастроентеролог назвала 5 речей, які потрібно зробити вранці, щоб покращити його роботу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating well.
авдяки сніданку кишечник починає працювати вранці, а також підтримує здоровий рівень енергії на решту дня.
Сніданок, наповнений білками та клітковиною.
Доктор медичних наук Вілл Булсевич розповів, що кориця добре поєднується з усім. Спробуйте додати спецію у зварену каву.
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