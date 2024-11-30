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Зробіть це зранку: гастроентеролог назвала 5 речей, які покращать роботу кишківника

Що зробити зранку, щоб покращити роботу кишківника (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Стан кишечника впливає на загальне здоров’я організму. Гастроентеролог назвала 5 речей, які потрібно зробити вранці, щоб покращити його роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating well.

авдяки сніданку кишечник починає працювати вранці, а також підтримує здоровий рівень енергії на решту дня.

Сніданок, наповнений білками та клітковиною. 

Доктор медичних наук Вілл Булсевич розповів, що кориця добре поєднується з усім. Спробуйте додати спецію у зварену каву.

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ШлунокЗдоров'яКишківник