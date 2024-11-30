Зробіть це зранку: гастроентеролог назвала 5 речей, які покращать роботу кишківника

Стан кишечника впливає на загальне здоров’я організму. Гастроентеролог назвала 5 речей, які потрібно зробити вранці, щоб покращити його роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating well .

Їжте сніданок, багатий клітковиною та білком

Гастроентеролог Ліза Ганджу розповіла, що з авдяки сніданку кишечник починає працювати вранці, а також підтримує здоровий рівень енергії на решту дня.

Сніданок, наповнений білками та клітковиною. Клітковина містить пребіотики, які живлять корисні кишкові бактерії, сприяючи здоровому мікробіому кишечника.

Дієта з високим вмістом клітковини також може знизити ризик захворювань травної системи, таких як синдром подразненого кишечника і запальне захворювання кишечника.

Вживання білка може позитивно вплинути на мікробіом кишечника та роботу шлунково-кишкового тракту. Не весь харчовий білок перетравлюється, і деякі бактерії в товстій кишці використовують амінокислоти з білка, що залишилися.

Ці метаболіти можуть відігравати значну роль у метаболізмі та імунітеті.

Сніданок, насичений клітковиною та білком, має й інші переваги для здоров’я, зокрема відчуття ситості, кращий баланс цукру в крові та тривалий заряд енергії.

Випийте склянку води

Випивання склянки води першим ділом після пробудження допомагає відновити гідратацію організму після довгої ночі сну. Найпоширенішою молекулою в клітинах, що вистилають травний тракт, є вода, на яку припадає 70% або більше загальної клітинної маси.

Гідратація важлива для здоров’я кишечника, оскільки вода допомагає розщеплювати їжу, покращуючи травлення та полегшуючи засвоєння поживних речовин. Він також підтримує здорову мікробіоту кишечника та міцну імунну систему.

Рухайтесь

Рух позитивно впливає на здоров’я кишківника різними способами. Навіть якщо це лише 10-хвилинна прогулянка або тренування вдома, будь-яка форма руху може допомогти травленню.

Вправи збільшують приплив крові до м’язів травної системи та допомагають просувати їжу через травний тракт.

Почніть свій ранок з легкої розтяжки або прогулянки. Ранкове перебування на сонці підтримує здорові циркадні ритми, покращуючи якість і тривалість сну, що позитивно впливає на здоров’я кишечника.

Циркадні ритми допомагають регулювати функції травлення, включаючи моторику, травлення та всмоктування.

Додайте корицю до ранкової кави

Доктор медичних наук Вілл Булсевич розповів, що кориця добре поєднується з усім. Спробуйте додати спецію у зварену каву.

До того ж експерт пропонує поекспериментувати з куркумою та імбиром. Вони наповнені антиоксидантами, які підтримують здоров’я серця, зменшують запалення та підтримують здорове травлення.

Приділіть хвилинку уважності

Постійна стимуляція може перевантажити нервову систему, викликаючи в організмі відчуття стресу. Стрес - як гострий, так і хронічний - безпосередньо впливає на здоров’я кишечника.

Пошук здорових способів боротьби з ним може допомогти підтримувати здоров’я кишечника.

Приділіть хвилинку уважності вранці, перш ніж взяти в руки телефон.

Інші поради, які корисні для кишечника

Ось деякі інші поради щодо способу життя можуть допомогти підтримувати здоров’я кишечника.