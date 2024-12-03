UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Зробіть це після тренування, щоб шкіра була зволоженою та уникнути висипань

Як доглядати за шкірою після тренування (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Шкіра потребує особливого догляду, якщо ви регулярно займаєтеся спортом. Після фізичних вправ потрібно виконати ряд дій задля належного зволоження шкіри.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Byrdie.

Читайте РБК-Україна в Google News
фізичні вправиДогляд за шкіроюЗдоров'яШкіра головиСпортзал