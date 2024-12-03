Зробіть це після тренування, щоб шкіра була зволоженою та уникнути висипань

Шкіра потребує особливого догляду, якщо ви регулярно займаєтеся спортом. Після фізичних вправ потрібно виконати ряд дій задля належного зволоження шкіри.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Byrdie .

Дерматолог Джойс Парк розповів що натирання шкіри через тісний спортивний одяг може призвести до подразнення та навіть до вростання волосся. Крім того, у спортзалах і місцях для тренувань можуть міститися бактерії, які можуть перенестися на шкіру, потенційно викликаючи інфекції або висипання.

Ретельно очищайте обличчя

Першим кроком у догляді за шкірою після тренування завжди має бути ретельне та ніжне очищення, щоб видалити весь піт і жир.

Очищення шкіри є важливим після тренування, оскільки жир і бактерії залишаються на шкірі, що може призвести до висипань.

Приплив крові до шкіри посилюється, і вона може бути чутливішою, ніж зазвичай, тому в цей час варто використовувати м’який очищаючий засіб.

Парк пропонує зробити подвійне очищення, а саме почати з миючого засобу на масляній основі, а потім продовжите на водній основі.

Зробіть пілінг обличчя

Після очищення лікар радить нанести на обличчя делікатний пілінг. Відлущування є важливим після тренування, оскільки шкіра схильна до забивання пор від поту та бруду, що прилипають до поверхні.

Шукайте засоби з такими інгредієнтами, як альфа-гідроксикислота, саліцилова кислота або гліколева кислота .

Пілінг тіла

Після того, як ви спітніли з ніг до голови, важливо також зробити пілінг під шиєю. Почніть із використання відлущувального засобу для миття тіла, який допомагає відлущувати та зволожувати водночас.

Також можна підсилити переваги розгладження шкіри, використовуючи відлущувальну рукавицю під час прийняття душу.

Зволоження

Існує велика ймовірність того, що шкіра може бути трохи зневодненою після тренування, тому вкрай важливо її зволожувати.

Важливо наповнювати шкіру вітамінами та поживними речовинами, які допомагають зменшити почервоніння та зволожити її.

Необхідно почати зі зволожуючого та заспокійливого крему для шкіри з гіалуроновою кислотою та зеленим чаєм. Вони нададуть освіжаючий ефект, відновлять вологість та наситять шкіру поживними речовинами.

Нанесіть сонцезахисний крем

Застосування сонцезахисного крему для захисту шкіри від ультрафіолетових променів є важливим, особливо під час використання відлущувальних засобів.

Сонцезахисний крем потрібно обов'язково наносите кожні дві години.