Схудла на 10 кг. Раміна Есхакзай згадала про свою серйозну хворобу

Як Раміна боролася із зайвою вагою

За словами блогерки, на шляху до бажаної фігури вона зіштовхувалась з постійними спокусами, часто зривалася і займалася самоїдством через це.

"Це коли я вирішила з понеділка худнути. Понеділок, вівторок середа - я худну, четвер ще нормально, але п'ятниця і ми кудись йдемо з подружками. Вони у мене худі, а я на дієті. Пішли в кіно, вони беруть солоний та солодкий попкорн, я з'їла свій - ті кілограми, які скинула за 5 днів, повернулися".

Раміна Есхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)

"В суботу звинувачую себе: чому скрізь всі худі, а я одна з зайвою вагою? Чому я маю вигляд жінки, яка народжувала, хоча я ще не народжувала. Неділя - їм все підряд, тому що з понеділка знову худнемо. І так по колу, - розповіла Раміна.

До цього додавався, каже знаменитість, спорт, різні спеціалісти, обмеження у 1200 калорій на день.

Також вона зізналась, що страждала на булімію. Журналістка згадала, що в її дитинстві фастфуд був як нагорода.

Раміна Есхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)

"У нас не було традиції снідати, обідати або вечеряти разом. Мене не запитували, подобається чи ні. Їж, що є, і це не завжди було смачно. У мене McDonalds був як винагорода. Я постійно ходила з батьками на роботу й чекала поки вони працювали".

"Мама у мене повненька, а тато худий. Маму знайомі гнобили за це, і мені казали, щоб я не була як вона. Тож я пила чаї для схуднення, експериментувала дієти "500 калорій", монодієти, займалася спортом - наїстися вдосталь, і потім проблюватися", - поділилася вона.

Також Есхакзай зізналася, що саме через розлади харчової поведінки вона потрапила до психотерапевта.