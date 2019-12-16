Зозулю затравили в Испании фанаты Путина: футболист резко ответил (видео)

Роман Зозуля (Фото: facebook.com/AlbaceteBalompie)

Роман Зозуля столкнулся с травлей на матче "Альбасете" - "Райо Вальекано" в Мадриде

Украинский форвард испанского "Альбасете" Роман Зозуля на матче 20-го тура с командой "Райо Вальекано" в Мадриде не побоялся выйти на поле, не смотря на поток грубых оскорблений футбольных болельщиков в его адрес. Местные "ультрасы-леваки" устроили спортсмену и волонтеру настоящую травлю из-за его гражданской позиции и поддержки ВСУ в борьбе с оккупантами на Донбассе.

В итоге матч 20-го тура испанской Сегунды был сорван по причине вопиющего поведения фанатов хозяев - в конце первого тайма команда Зозули отказалась продолжить игру из-за нападок на Романа.

Когда на стадионе звучали крики "Зозуля - гре**ный нацист" ("Roman Zozulia puto nazi"), арбитр приостановил матч на несколько минут, но команды все же доиграли первый тайм, завершившийся со счетом 0:0. Второй так и не начался.

"Стадион в Вальекасе переполнен и заведенный. Первый тайм превратился в зарубу на поле и реальный ад с трибун. Постоянное скандирование нецензурных оскорблений в адрес Романа, факи, лозунги. Если это не хейтерство, буллинг и преследования по национальному признаку - ксенофобия, то что тогда хейтерство, буллинг и ксенофобия?" - возмущается журналист Дмитрий Лиховий на своей странице в Facebook.

Роман Зозуля не побоялся выйти на поле из-за грубых оскорблений ультрас на матче "Альбасете" - "Райо Вальекано" (Фото: facebook.com/dmytro.lykhoviy)

Также он высказал большое уважение Зозуле и клубу "Альбасете".

"Роме респект, он реально патриот и боец, преданный Украине и своему клубу. Уважение клубу "Альбасете", который последовательно поддерживает украинца. Команда отказалась выходить на второй тайм из-за оскорбления ее игрока", - говорится в публикации.

Отметим, что Ла Лига уже отреагировала на инцидент и выступила с комментарием, в котором назвала решение судьи матча приостановить игру из-за серьезных оскорблений и угроз в течение первого тайма в адрес Романа Зозули правильным.

"Решение было принято по просьбе обеих команд. Мы работаем над искоренением насилия, расизма и ксенофобии на стадионах Испании", - говорится в их заявлении на официальном сайте.

Сам Зозуля достойно выдержал это давление и грубые нападки в свой адрес - на поле форвард приложил руку к уху и не поддался на провокации, таким образом ответил на нападки и поставив хейтеров на место.

Видео: Зозулю грубо оскорбляли ультрас на матче "Альбасете" - "Райо Вальекано"

Пользователи сети поддерживают украинского футболиста-патриота и горячо возмущаются гнусному поведению испанских "болельщиков".

Уважение вам, господин Роман!

Зозуля топ!

Посмотрим, кого накажут, может в безумно демократической Испании это норма. По-хорошему нах надо снимать команду с турнира за травлю по национальному признаку;

Роман, ты настоящий герой! Спасибо тебе за мужество!

Мир перевернулся, фашисты уже все стали антифашистамы, а патриоты националисты теперь неофашисты, а Зозуля молодец, респект.

Скрин комментариев facebook.com/dmytro.lykhoviy