Не зовсім безпечне для здоров'я: нутриціолог розповіла всю правду про інтервальне голодування

Що таке інтервальне голодування

Інтервальне голодування - це харчовий режим, суть якого полягає в розподілі доби на періоди приймання їжі (харчове вікно) і повної відмови від їжі. Це ґрунтується на зміні метаболічних і внутрішньоклітинних процесів в організмі, які виникають на 12 годині голодування, коли настає катаболічна фаза (організм вичерпує запаси глікогену і починає спалювати кетони).

За словами експерта, інтервальний голод - це непогано, це навіть добре. Це зазвичай нічна перерва в харчуванні від 12 до 22 годин, до 24 - цілком безпечно тим, що хоче попрацювати зі звичками, додати свіжого здоров’я, знизити обсяг жирової тканини і навіть збільшити м’язову масу.

Коли може нашкодити

Пауза від 12 годин чудово покращує метаболізм жирів та секрецію гормону росту, працює з мітохондріями та композицією тіла.

Однак, є низка станів, коли таке голодування може нашкодити:

вагітність та грудне вигодовування. Це період зростання та формування нового організму, тому будь-які обмеження надходження харчування можуть нашкодити

індекс маси тіла нижче за 20. Під час низької ваги - голод не метод роботи зі здоров’ям

РХП та всі порушення харчової поведінки

серцеві проблеми - лише після консультації з фахівцем. Як мінімум можете нашкодити дисбалансом електроліті

патології щитовидної залози. Стрибки інсуліну, стрибки кортизолу

порушення вуглеводного обміну, стрибки глюкози та проблеми з наднирниками

загострення ШКТ, особливо стосується жовчного. Спочатку долікувати та стабілізувати роботу, потім розпочати з 12-ї години паузи

Здорова пауза у харчуванні

Здорова пауза у харчуванні - від ранньої легкої вечері до раннього повноцінного сніданку.

До того ж дівчата голод переносять гірше за хлопців.

"Якщо це початок досвіду і у вас ще біг, крос фіт і поганий сон, перевантаження робоче, то додати голод - погана витівка. Сон - ваш фокус, вплив достатнього нормального сну на гормони сильно крутіше цих проб "не поїсти", почніть з 12 години, м’яко, акуратно", - йдеться у повідомленні.