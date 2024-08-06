Не зовсім безпечне для здоров'я: нутриціолог розповіла всю правду про інтервальне голодування

Інтервальне голодування стало досить популярним у сучасному світі. Не дивлячись на низку переваг, є певні недоліки такого харчування. Зокрема, вони можуть становити загрозу для здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Анастасії Голобородько.
Інтервальне голодування - це харчовий режим, суть якого полягає в розподілі доби на періоди приймання їжі (харчове вікно) і повної відмови від їжі. Це ґрунтується на зміні метаболічних і внутрішньоклітинних процесів в організмі, які виникають на 12 годині голодування, коли настає катаболічна фаза (організм вичерпує запаси глікогену і починає спалювати кетони).
За словами експерта, інтервальний голод - це непогано, це навіть добре. Це зазвичай нічна перерва в харчуванні від 12 до 22 годин, до 24 - цілком безпечно тим, що хоче попрацювати зі звичками, додати свіжого здоров’я, знизити обсяг жирової тканини і навіть збільшити м’язову масу.
Пауза від 12 годин чудово покращує метаболізм жирів та секрецію гормону росту, працює з мітохондріями та композицією тіла.
Однак, є низка станів, коли таке голодування може нашкодити:
Здорова пауза у харчуванні - від ранньої легкої вечері до раннього повноцінного сніданку.
До того ж дівчата голод переносять гірше за хлопців.
"Якщо це початок досвіду і у вас ще біг, крос фіт і поганий сон, перевантаження робоче, то додати голод - погана витівка. Сон - ваш фокус, вплив достатнього нормального сну на гормони сильно крутіше цих проб "не поїсти", почніть з 12 години, м’яко, акуратно", - йдеться у повідомленні.
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