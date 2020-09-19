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Зонирование Украины - бессмысленно: эпидемиолог сделала заявление о карантине

Суббота 19 сентября 2020 11:11
Зонирование Украины - бессмысленно: эпидемиолог сделала заявление о карантине
Карантин в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Врач объяснила, почему зонирование Украины на практике неэффективно

Введение в Украине разных зон карантина в регионах теряет смысл, так как ограничительные меры не соблюдаются гражданами, а должного контроля нет.

По словам заведующей отделом оценки рисков и инфекционного контроля больницы "Охматдет" Екатерины Сояк, украинцы не придерживаются правил и санитарных норм, установленных для конкретных зон. Об этом эпидемиолог рассказала в интервью "Главкому".

В то же время само решение правительства о зонировании она назвала правильным и логичным.

"Это, наверное, единственная верная идея, потому что ненормально закрывать и парализовать всю страну", - отметила Сояк.

Однако эпидемиолог обратила внимание, что теория и практика - разные вещи.

"По словам коллег и знакомых я знаю, что сейчас можно без проблем приехать из любой области в любую, даже из красной в зеленую. Поэтому смысл зонирования теряется", - говорит врач.

Также специалист рассказала, что можно было бы сделать для снижения заболеваемости коронавирусом:

  • в первую очередь - усилить контроль за теми мерами, которые уже заявлены;
  • во-вторых, необходимо усилить контроль над контактными лицами;
  • и третье - нам надо смотреть вперед и работать над налаживанием системы эпиднадзора, "так как коронавирус с нами надолго".

"В частности, это и регистрация инфекционных заболеваний, и налаживание инфекционной безопасности в системе здравоохранения, в школах, садиках", - пояснила врач.

Напомним, что в Украине обновили зоны карантина, и новое карантинное зонирование вступит в силу 21 сентября.

Также мы писали о том, что недавно в Кабмине рассказали о локдауне регионов в "красной зоне" из-за ситуации с распространением коронавирусной болезни.

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