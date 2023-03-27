Знущання з тварин: у Києві відкрили справу через експеримент викладача вишу на уроці

Йдеться про нещодавній екскремент на заняттях столичного вишу, під час якого викладач демонстрував студентам 2 курси механізми рефлекторної зупинки дихання під впливом аміаку на рецептори слизової оболонки - на живому кролику без використання анестезії.

Як наголошують у громадській організації URSA на сторінці у Facebook, цим було порушено українське законодавство. Так, ст. 26 закону про захист тварин від жорстокого поводження забороняє проведення на тваринах демонстрацій у навчальних цілях, якщо вони можуть бути проведені на неживих об'єктах, зокрема, демонстрації рефлекторної діяльності організму.

"Більше того, студенти університету повідомили, що неодноразово просили викладачів припинити знущання з тварин, спираючись на те, що навіть у підручниках зазначено, що всі дослідження на живих істотах мають проводитись під анестезією, чого викладачі не дотримуються і регулярно катують тварин для експериментів", - йдеться у публікації.

За словами волонтерів, викладачі у відповідь заявили студентам, що "тільки так можна навчитися".

Зазначимо, що результати цього експерименту були оприлюднені 11 березня на офіційному сайті університету, а також на його сторінці в соцмережі з публікацією відповідних фото.

Заняття з патофізіології тварин, яке провів викладач НУБіП (фото: nubip.edu.ua)

Волонтери звернулися до правоохоронців з цією інформацією.

Наразі стало відомо, що столична поліція розпочала кримінальне провадження за статтею "жорстоке поводження з тваринами" і веде досудове розслідування, передає "Вечірній Київ".

Як додала речниця Голосіївського управління поліції, під час такого розслідування розкривати деталі вони не можуть.

"Співробітники поліції встановлюють обставини події. Тривають слідчо-оперативні дії", - сказала вона.

Стаття санкції передбачає позбавлення волі на 3 роки.

Додамо, що на заяву зоозахисників керівництво НУБіП висловило думку, що громадська організація хоче навмисно зірвати якісний освітній процес.