Знойная блондинка в партии Зеленского: что о ней известно (фото)

На выборы в Верховную Раду недавно были представлены списки партий. Под номером 73 в перечне сотни кандидатов от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" значится некая Ирина Панченко. О загадочной знойной блондинке пишет издание "Страна".

По информации ресурса, 25-летняя Ирина Сергеевна Панченко - дочь бизнесмена Сергея Панченко, уроженца Кировоградской области, который с 2000 года живет в Киеве.

Ирина имеет юридическое образование - она закончила юрфак КНУ им. Т. Шевченко.

Ирина Панченко (фото: facebook.com)

"Ездит на внедорожнике "Бентли". Замечена только в самых дорогих салонах Киева с собачкой, на тусовках в ночных клубах, ресторанах", - говорит собеседник издания.

Также журналистам удалось раскопать провокативные кадры из студийной фотосессии, которую Ирина недавно сделала. Среди кадров есть и довольно откровенные - в ванной, в белье и топлес.

Ирина Панченко (фото: strana.ua)

Источники издания утверждают, что Ирину Панченко с подругами часто можно встретить в кароке-барах.

"Она любит петь в LEO и MARIO, отдыхает там с подругами "девичниками" по 15-20 человек", - рассказал источник.

Отец Ирины Сергей Панченко предоставил редакции резюме девушки, в котором значится, что в 2018 году девушка проходила курсы телеведущих Showmax, а с 2014 по 2017 годы работала юристом в ТОВ "Торговый дом "Финпром", после чего стала частным нотариусом.

Резюме кандидата в депутаты от "Слуги народа" Ирины Панченко (фото: strana.ua)

Журналисты связались и с самой девушкой. Она подтвердила, что именно она значится под №73 в списке "Слуги народа". Но как именно она попала в партию, девушка отвечать отказалась.

"Я буду давать комментарии, когда я буду в партии. Я еще никуда не попала. Поговорим после выборов", - сказала Ирина.

Ирина Панченко (фото: strana.ua)

Пользователи сети довольно саркастично отнеслись к попаданию блондинки в списки партии "Слуга народа". Они активно комментируют новость.

"Я еще никуда не попадала". Ха-ха-ха!" - сиронизировал один из юзеров.

"Отец - интересная личность", - написал комментатор.

"А кто-то думал будет что-то новое? То же, только неизвестное..." - прокомментировал очередной пользователь.

Кто такая Ирина Панченко от "Слуги народа" (скрин: facebook.com)

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