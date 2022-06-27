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Зной в Украине разбавят грозовые дожди, но жару осадки не собьют

Коллаж РБК-Украина: погода в Украине будет жаркая и с грозами
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в понедельник, 27 июня, будет жаркая - почти везде термометры покажут за +30 градусов. Дожди ожидаются лишь в южных регионах, а на остальной части территории страны будет сухо и солнечно. Далее практически всю неделю воздух будет нагреваться еще больше, а спасительные осадки придется переждать в зное несколько дней - зато зальют грозовые дожди основательно.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.

Неделя начнется с осадками только в Херсонской, Запорожской областях и в Крыму, при этом есть вероятность кратковременных дождей местами и в Донецкой области и Карпатах.

Ветер преимущественно будет в пределах 7-12 метров в секунду, разве что на полуострове ожидаются порывы до 20 метров в секунду.

В среднем по Украине температура воздуха в дневное время составит +28... +33 градусов, разве что в АРК и Одесской области будет чуть "свежее".

Карта погоды в Украине 27 июня (фото: meteo.gov.ua)

Во вторник, 28 июня, жара усилится, и на большей части территории страны столбики термометров поднимутся до +34... +35 градусов. Осадки в этот день не прогнозируются нигде.

Карта погоды в Украине 28 июня (фото: meteo.gov.ua)

В среду, 29 июня, будет тоже весьма жарко, особенно на Закарпатье, где ожидается до +37 градусов. В эту дату некоторые области порадуют дожди с грозами - речь идет о севере и местами центре Украины.

Карта погоды в Украине 29 июня (фото: meteo.gov.ua)

В четверг, последний день июня, температура воздуха не изменится, но осадки в виде дождей с грозами накроют практически все Правобережье. Примечательно, что 30-го столбики термометров будут выше именно в "мокрой" части страны, а не "сухой".

Карта погоды в Украине 30 июня (фото: meteo.gov.ua)

В пятницу, 1 июля, синоптическая ситуация не поменяется, разве что ореол грозовых дождей начнет двигаться из страны в западном направлении. Жарче всего будет на западе, в "свежее" (то есть до +29 градусов) - на востоке, в Крыму и в Одесской области.

Карта погоды в Украине 1 июля (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на июль в Украине.

А также мы писали, что спасатели ГСЧС дали полезные советы, как вести себя в грозу.

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