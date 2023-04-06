Знижують ризик раку та цукор в крові: ось які спеції обов'язково повинні бути у раціоні

Приправи можуть не тільки радувати смакові рецептори, але і приносити користь здоров'ю. Варто лише знати, які спеції повинні були обов'язково у раціоні.
Про це повідомила нутриціолог Богдана Волошинович в Instagram.
За її словами, зараз багато людей використовує спеції для приготування різних страв. Загалом вони надають не тільки приємного аромату чи смаку, але й володіють великою кількістю корисних властивостей для організму.
Основною їхньою перевагою є те, що вони діють як:
Лавровий лист
Така спеція має такі корисні властивості:
Часник
Часник має багато корисних речовин та позитивно впливає на організм:
Базилік
Приправа так впливає на організм:
Орегано
Така спеція надає організму такі позитивні зміни:
Імбир
Імбир надає організму не тільки почуття ситості та покращує імунітет:
Раніше ми повідомляли, коли потрібно додавати лавровий лист у суп при варінні.
Також ми писали про натуральну приправу, яка може захистити від деменції та хвороби Альцгеймера.