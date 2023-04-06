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Знижують ризик раку та цукор в крові: ось які спеції обов'язково повинні бути у раціоні

Які спеції повинні бути у раціоні (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Приправи можуть не тільки радувати смакові рецептори, але і приносити користь здоров'ю. Варто лише знати, які спеції повинні були обов'язково у раціоні.

Про це повідомила нутриціолог Богдана Волошинович в Instagram.

Користь спецій

За її словами, зараз багато людей використовує спеції для приготування різних страв. Загалом вони надають не тільки приємного аромату чи смаку, але й володіють великою кількістю корисних властивостей для організму.

Основною їхньою перевагою є те, що вони діють як:

  • антиоксиданти;
  • протизапальні;
  • противірусні;
  • антибактеріальні.

Які спеції корисні

Лавровий лист

Така спеція має такі корисні властивості:

  • природний антисептик, який містить багато корисних речовин;
  • допомагає покращити травлення, зняти здуття, нормалізувати сон та очистити дихальні шляхи;
  • має сечогінну, антибактеріальну та імунностимулюючу дію;
  • виводить токсини.

Часник

Часник має багато корисних речовин та позитивно впливає на організм:

  • покращує роботу кишківника;
  • захищає печінку;
  • зміцнює імунітет;
  • знижує рівень цукру в крові;
  • знижує ризик раку простати;
  • знижує ймовірність появи карієсу та запалення ясен.

Базилік

Приправа так впливає на організм:

  • покращує приплив крові до головного мозку;
  • діє як спазмолітик та має розслабляючу дію;
  • є потогінним та жарознижувальним засобом;
  • має антибактеріальну дію.

Орегано

Така спеція надає організму такі позитивні зміни:

  • має заспокійливу дію;
  • допомагає боротись з висипанням;
  • відновлює структуру волосся.

Імбир

Імбир надає організму не тільки почуття ситості та покращує імунітет:

  • позбавляє головного болю;
  • нормалізує циркуляцію крові;
  • покращує якість шкіри;
  • нормалізує роботу травної системи;
  • допомагає при нудоті.

Раніше ми повідомляли, коли потрібно додавати лавровий лист у суп при варінні.

Також ми писали про натуральну приправу, яка може захистити від деменції та хвороби Альцгеймера.

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приправанутриціолог