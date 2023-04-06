Знижують ризик раку та цукор в крові: ось які спеції обов'язково повинні бути у раціоні

Користь спецій

За її словами, зараз багато людей використовує спеції для приготування різних страв. Загалом вони надають не тільки приємного аромату чи смаку, але й володіють великою кількістю корисних властивостей для організму.

Основною їхньою перевагою є те, що вони діють як:

антиоксиданти;

протизапальні;

противірусні;

антибактеріальні.

Які спеції корисні

Лавровий лист

Така спеція має такі корисні властивості:

природний антисептик, який містить багато корисних речовин;

допомагає покращити травлення, зняти здуття, нормалізувати сон та очистити дихальні шляхи;

має сечогінну, антибактеріальну та імунностимулюючу дію;

виводить токсини.

Часник

Часник має багато корисних речовин та позитивно впливає на організм:

покращує роботу кишківника;

захищає печінку;

зміцнює імунітет;

знижує рівень цукру в крові;

знижує ризик раку простати;

знижує ймовірність появи карієсу та запалення ясен.

Базилік

Приправа так впливає на організм:

покращує приплив крові до головного мозку;

діє як спазмолітик та має розслабляючу дію;

є потогінним та жарознижувальним засобом;

має антибактеріальну дію.

Орегано

Така спеція надає організму такі позитивні зміни:

має заспокійливу дію;

допомагає боротись з висипанням;

відновлює структуру волосся.

Імбир

Імбир надає організму не тільки почуття ситості та покращує імунітет: