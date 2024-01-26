Знижують ризик хвороб серця та діабет: ось які продукти повинні бути в раціоні

Для чого їсти молочні продукти

За словами експерта, такі продукти містять поживні речовини, які дуже важливі для нормального функціонування організму. Наприклад:

білок

кальцій - це понад 200 функцій в організмі

калій

йод

вітаміни А, D, B2, D12

пробіотики, які корисні для мікробіому

Нутриціолог зазначила, що молочні продукти корисні для кісток, зубів, знижують ризик хвороб серця, діабету 2 типу та важливі для здоров'я кишківника.

Кому не можна їсти

Категорично не можна їсти молочні продукти таким людям:

у кого алергія на білок коров'ячого молока

тим, хто не може на смак терпіти молочні продукти

В якості альтернативи, Ольга Дорош радить обрати рослинні продукти. Наприклад, рослинне молоко, йогурти без цукру та соєві сири. Також рибу, горіхи й насіння є джерелами кальцію.

При непереносимості лактози, варто обирати безлактозну продукцію, або запитайте в лікаря про прийом ферменту лактази.

В кисломолочних продуктах лактози в рази менше, ніж в цільному молоці і ви можете не відчувати негативних реакцій (діареї та здуття) від їх вживання.

Скільки молочних продуктів їсти щодня

Для дорослих 2-3 порції на день, але рекомендована кількість залежить від віку, статі та етапу життя. Наприклад, жінкам старше 51 року рекомендовано 3-4 порції на день, оскільки їх потреба в кальції вища.

Дітям потрібно 3-4 порції на день.

Зокрема, до порції відносять:

200 мл молока

200 мл йогурту, кефіру

3 ст.л кисломолочного сиру

30 г твердого сиру

"Посипте кашу чи макарони тертим твердим сиром, взяли йогурт чи кисломолочний сир до фруктів на перекус - ось вам і рекомендована доза. А якщо лате випити, то маємо 3 порції", - каже нутриціолог.

Експерт радить обирати продукти середньої жирності, тобто сир кисломолочний не 9%, а 2-5%, а молоко - 1-1,5%.