Знижує тиск і зменшує кількість бляшок у судинах. Нутриціолог назвала суперкорисний продукт

Що треба знати про насіння чіа

"Насіння чіа - насіння рослини з роду шавлії, батьківщиною якого є Латинська Америка. Вона росте на висотах 1800-2600 м над рівнем моря. Маленьке овальне насіння сіро-чорного кольору і розміру в 1 мм - один з найпопулярніших сьогодні суперфудів", - каже експерт.

Суперфудами називають коріння, насіння, квіти, водорості, ягоди, листя і стебла рослин, які мають високу концентрацію корисних речовин, унікальних за своїми властивостями.

"Ніколи не було зі 100% гарантією доведено, що суперпродукти зроблять вас міцнішими та здоровішими. Чекати на ефект, продовжуючи харчуватися фаст-фудом, також не варто. Усі порошки, соки, гелі, шийки та витяжки - корисна добавка до раціону, але не заміна і не панацея для здоров'я", - говорить Голобородько.

Вона зазначає, згідно з історичними свідченнями, чіа були чи не основним продуктом, на рівні з амарантом, кукурудзою та бобовими, у раціоні майя та ацтеків, а у воїнів і зовсім основою раціону.

"Вважалося, що 1 столова ложка насіння щодня здатна підтримувати блискучу фізичну форму протягом 24 годин. А народні лікарі лікували насінням захворювання суглобів та проблеми шкіри", - говорить нутриціолог.

Чи підтверджує наука корисність насіння чіа

Наука показує, що насіння чіа містить близько 20% високоякісних рослинних білків, 34% корисних жирів, особливо цінують за високий вміст ліноленової, омега-3 та інших ненасичених жирних кислот, 25% корисної для мікрофлори кишківника клітковини, а також значну кількість антиоксидантів і рослинного кальцію, магнію, цинку та кальцію.

"Чіа активно знижує вміст холестерину в організмі, веде до зменшення атеросклеротичних бляшок у судинах, нормалізує тиск, знижує ризик інсульту та серцево-судинних захворювань, а також блискуче виводить зайву воду з організму", - каже Голобородько.

Вона пояснює, що якщо замочити насіння чіа у воді, через кілька хвилин навколо кожного зернятка утворюється желеподібний шар. Коли такий гель з корисним насінням чіа всередині потрапляє в шлунок, створюється бар'єр між травними ферментами і їжею, що надходить.

"Це сприяє повільному перетворенню вуглеводів у цукри, і це дозволяє тривало підтримувати низький рівень цукру в крові", - зазначає експерт.

При цьому вона наголошує, що мінусів в чіа немає.

"Також до суперфудів відносять какао-боби, спіруліну, ягоди годжі та асаї, насіння льону, готу-кола, каму-каму, кероб, всілякі паростки, гуарану, кіноа та інші цілісні крупи, корінь маки, насіння конопель, ваніль", - додає Голобородько.