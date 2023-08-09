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Знижує ризик інсульту та раку: ось який овоч потрібно часто їсти

Чому потрібно їсти помідори (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Соковиті томати можна їсти сирими або приготувати у різноманітних комбінаціях. Помідори не лише смакують, але й містять ряд корисних переваг для здоров'я.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому у National Library of Medicine.

Чим корисні помідори

Помідори містять не тільки вітаміни й мінерали, а ще й надзвичайно важливий каротиноїд з антиоксидантними властивостями під назвою лікопен. Такий пігмент надає помідорам характерного червоного або рожевого кольору.

Чим інтенсивніше забарвлення, то більше лікопену міститься в овочі. Важливо, що лікопен дуже добре впливає на організм людини. 

До основних переваг вчені віднесли:

  • зміцнює імунну систему
  • знижує холестерин
  • бореться з вільними радикалами
  • знижує ризик інсульту
  • покращує згортання крові
  • знижує ризик атеросклерозу

За словами науковців, найбільше лікопену міститься в помідорах, які піддалися термічній обробці. У сирому овочі містить приблизно 515 мікрограмів лікопену. Дві столові ложки томатної пасти містять 13,8 тис. мікрограмів лікопіну.

Як помідори знижують ризик раку

Згідно з дослідженням, лікопен здатний запобігти раку підшлункової залози. Зокрема, ті люди, в раціоні яких багато помідорів, на 31% знижуть ймовірність виникнення раку.

Шкода помідорів

Шкода помідорів обумовлений індивідуальною непереносимістю - алергією. Для таких категорій осіб помідори строго протипоказані:

  • хворі на артрит
  • люди, які страждають від хвороб нирок і подагри
  • люди, які страждають від гастриту, виразкової хвороби шлунка, панкреатиту

Небажано вживати помідори, якщо ви страждаєте від печії. Щавлева кислота, яка міститься в помідорах може бути протипоказана людям, які страждають від деяких захворювань.

Вибирайте сорти, що мають найменший вміст натрію. Переважно більшість сортів томатів містять дуже багато натрію. Навіть томатний суп містить натрій - одна чашка має від 700 мг до 1260 мг натрію.

Раніше ми повідомляли, які помідори в жодному разі не можна консервувати.

Також ми писали, як правильно збирати та зберігати врожай помідорів.

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помідори