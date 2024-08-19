Знижує ризик інсульту та холестерину в організмі: ось який фрукт потрібно часто їсти

Корись від споживання бананів

Споживання одного банану в день допоможе:

збільшити кількість електролітів, таких як калій, необхідних для нормальної роботи м’язів

знизити рівень ЛПНЩ або "поганого" холестерину, зменшуючи ризик серцевих захворювань та інсульту

підтримувати хороші бактерії в кишківнику, адже містить вітамін B6, який необхідний для різних функцій організму, включаючи енергетичний обмін і підтримку здоров’я мозку

покращити здоров’я кишківника та рівень цукру в крові, адже зелені банани містять стійкий крохмаль

Корисні властивості бананів ще й у тому, що у 100 г міститься 18-22% від денної норми вітаміну В6. Він необхідний для обміну та засвоєння корисних речовин, здоров’я шкіри, м’язів, очей, кровоносної та нервової систем.

Калорійність банана середнього розміру (вагою приблизно 120 г) становить 110 ккал, з яких 28 г вуглеводів, 15 г цукрів природного походження, 1 г білка та 3 - 5 г клітковини (залежно від ступеня стиглості).

Жовті чи зелені банани корисніші

Для поліпшення роботи кишково-шлункового тракту варто вживати і стиглі, і зелені банани. Стиглі містять м’яку клітковину, яка легко засвоюється навіть при деяких хворобах шлунка.

Зелені банани завдяки нерозчинним волокнам довше зберігають відчуття ситості.

До того ж вони містять значно менше вуглеводів і зазвичай доволі терпкі на смак. Іноді вони навіть гіркуваті. Тому їх часто комбінують з іншими продуктами: м’ясом, болгарським перцем, цибулею, часником, імбиром.

Зелені банани можна їсти сирими, але частіше їх готують - запікають, смажать на грилі, піддають обробці паром. Їх добре доповнюють індійські спеції, куркума, кмин і гірчиця.