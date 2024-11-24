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Зникне біль у спині: тренер назвала 6 корисних вправ для зміцнення м'язів

Які вправи допоможуть позбутися болю в спині (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Болю у спині можна позбутися за допомогою простих вправ. Тренер розповів, як потрібно тренуватись вдома, щоб покращити самопочуття.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Halth.

Розведення рук 

 

 

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