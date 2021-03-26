Я знаю, как тебя бить без синяков: всплыли подробности издевательств мужа над женой в Кременчуге

Пара жила гражданским браком 7 лет, Владимир принципиально не хотел штамп в паспорте и поначалу все было нормально. Полтора года назад он впервые поднял на партнершу руку, но на этом все не закончилось.

"Он говорил: "Я знаю, как тебя бить так, что не будет никаких синяков ", — вспоминает женщина.

25 марта Ольга подала очередное заявление в полицию. Чтобы дело не замяли — обещают следить и депутаты. По данному факту предусмотрено наказание в виде или ограничения, или лишения свободы до 5 лет.

"Мы направили депутатский запрос в Министерство внутренних дел с просьбой к руководителю МВД взять под личный контроль. И направили обращение в Офис уполномоченного по правам человека", — рассказали депутаты.

По словам Ольги, гражданский муж не только ее избивал, но и выгнал из квартиры. Он не дает ей видеться с детьми и подал на алименты. Сейчас один ребенок остался с ним, а второго ей удалось забрать.

Почему так произошло

Как оказалось, в жизни Владимира появилась другая женщина. Сам он все отрицает и говорит, что Ольга провоцировала его, а видео избиения опубликовала, чтобы стать звездой сети.

"Я ее не бил. Она меня спровоцировала. Это шоу она создала, чтобы стать звездой в YouTube", — рассказал бывший муж Ольги.

История женщины, которую на глазах у детей избивал муж