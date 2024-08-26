Знайшов 9 дружин і склав "секс-графік". Чоловік відмовився від моногамії, але нарвався на неочікувані проблеми

З чого все почалося

Спочатку у чоловіка була лише одна дружина. Однак пара вирішила влаштувати "свято кохання" і протестувати проти моногамії. Тому Урсо та його дружина знайшли ще 8 жінок, які погодилися з ними жити.

Мало того, чоловік спробував оформити свій незвичайний шлюб. Він та його перша обраниця одружилися з іншими жінками у католицькій церкві, проте офіційним цей союз не став.

Здавалося б, мрія Артуро здійснилася. Він отримав одразу 9 жінок і міг би вважатися найщасливішим чоловіком на землі. Ба більше, свій протест проти моногамії він вирішив монетизувати - контент з дружинами заповзятливий чоловік публікує на Onlyfans.

Чоловік та його дружини (фото: Jam Press/CO Press Office)

Однак незабаром одна з дружин Урсо вирішила розірвати з ним стосунки. Вся річ у тому, що чоловік склав "секс-графік", щоб кожна його дружина не була обділена ласкою. І це було великою помилкою.

Інтим з дружинами став для нього чимось, схожим на обов'язок. І під час сексу з однією дружиною він думав про іншу.

“Вони всі хочуть задовольнити мою сексуальність за будь-яку ціну, вони щасливі зробити це своєю метою. Наше сексуальне життя дійсно веселе та приємне, спочатку я намагався займатися сексом за графіком. Однак дотримування графіку викликало чимало проблем, іноді я відчував, що повинен займатися сексом через розклад, а не для задоволення", - зізнався Артуро.

До чого це призвело

І коли проблема досягла критичної точки, чоловік вирішив усе змінити. Він відмовився від "секс-графіка" і стверджує, що тепер займається сексом лише тоді, коли хоче. І з тією, з ким справді хоче.

"Вони всі вимагають уваги, ласки та сексу, щоб бути частиною нашого повсякденного життя, і я не можу зробити більше для однієї, аніж для іншої. Я все ще вивчаю наші стосунки", - розповів багатоженець.

Артуро Урсо одружився з 9 жінками (фото: Jam Press/CO Press Office)

Однак це не врятувало його від втрати дружини, яка планувала піти від нього. Жінка усе ж йде. Урсо це засмутило.

"Вона хотіла, щоб я був тільки в неї. Це не мало сенсу - ми повинні ділитися. Я був дуже засмучений розставанням і ще більше здивований її виправданням. Вона сказала, що їй не вистачає моногамних стосунків. Мої інші дружини вважали її ставлення неправильним, і що вона одружилася заради пригод, а не заради справжніх почуттів. Я знаю, що втратив дружину, але я не збираюся замінювати її зараз", - заявив чоловік.