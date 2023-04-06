Знайшли гранати у пісочниці: у Миколаєві нагородили дітей, які запобігли трагедії (фото і відео)

Інцидент із трьома гранатами із запалами, що виявили хлопці у піску у дворі на майданчику, стався 3 квітня. Паша Карлов, Даня Каплун, Артем Дудніченко та Данило Чіпіженко одразу зателефонували до поліції та повідомили про знайдені вибухонебезпечні предмети. Таким чином, практично допомогли в їх знешкодженні.

Ось така небезпечна знахідка була на дитячому майданчику у селищі Ольшанське (фото: t.me/s_shayhet)

На місце прибули фахівці вибухотехнічної служби та вилучили боєприпаси. Наразі правоохоронці з'ясовують, як вибухівка потрапила на дитячий майданчик.

"Хлопчики - молодці - дякуємо батькам за виховання!", - зазначила представник ГУ ДСНС в області Ілляна Пацюк під час нагородження дітей у Миколаєві.

У Миколаєві нагородили дітей, які у Вільшанському у пісочниці знайшли гранати, та повідомили про це у поліцію (фото: facebook.com/DSNSMYKOL)

Також вона звернула увагу, що рятувальники намагаються "усіма способами доводити інформацію про небезпеку, яку несуть боєприпаси", долучаючи ЗМІ, волонтерів, співпрацюючи з поліцейськими та представниками міжнародної організації HALO Trust.

"Маємо на меті охопити якнайбільше різновікової аудиторії та навчити трьом основним правилам “Не підходь! Не чіпай! Зателефонуй 101 або 102!" - розповіла рятувальниця.

На заході від ДСНС у Миколаєві нагороджували відповідальних хлопчиків та дарували цінні подарунки (фото: facebook.com/DSNSMYKOL)

На заході в центрі міста біля "юрти незламності" четверо хлопчиків, які знайшли гранати та чиї правильні дії не допустили жахливих наслідків у разі вибуху та можливих жертв, отримали в нагороду грамоти та цінні подарунки.

Також працівники ДСНС провели інформаційно-просвітницький захід щодо навчання населення ризикам, пов'язаним із вибухонебезпечними предметами.

"Для дітей підготували окрему ігрову локацію, де розмістили зону з пазлами та розмальовками, фотозону. Малеча в ігровій формі навчалась із фахівцями основним правилам мінної безпеки", - йдеться у публікації.

У Миколаєві також нагадали про дії при виявленні вибухонебезпечних предметів, дарували подарунки та влаштовували майстер-класи з розмінування (фото: facebook.com/DSNSMYKOL)

Крім того, рятувальники продемонстрували учасникам епізод розмінування за допомогою міношукача. Спробувати самостійно шукати металеві предмети міг кожен охочий.

А після цього учасникам також роздали презенти.

Відео: у Миколаєві рятувальники ДСНС нагородили чотирьох хлопчиків, які знайшли на дитячому майданчику гранати та викликали поліцію