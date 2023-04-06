Знайшли гранати у пісочниці: у Миколаєві нагородили дітей, які запобігли трагедії (фото і відео)

У Миколаєві нагородили чотирьох дітей, які днями виявили гранати у пісочниці у селищі міського типу Ольшанське, і без вагань повідомили про небезпечну знахідку в поліцію, тим самим попередивши можливу трагедію у разі детонації вибухівки на дитячому майданчику.
Про це 6 квітня передали на Facebook-сторінці Головного управління ДСНС України в Миколаївській області.
Інцидент із трьома гранатами із запалами, що виявили хлопці у піску у дворі на майданчику, стався 3 квітня. Паша Карлов, Даня Каплун, Артем Дудніченко та Данило Чіпіженко одразу зателефонували до поліції та повідомили про знайдені вибухонебезпечні предмети. Таким чином, практично допомогли в їх знешкодженні.
Ось така небезпечна знахідка була на дитячому майданчику у селищі Ольшанське (фото: t.me/s_shayhet)
На місце прибули фахівці вибухотехнічної служби та вилучили боєприпаси. Наразі правоохоронці з'ясовують, як вибухівка потрапила на дитячий майданчик.
"Хлопчики - молодці - дякуємо батькам за виховання!", - зазначила представник ГУ ДСНС в області Ілляна Пацюк під час нагородження дітей у Миколаєві.
У Миколаєві нагородили дітей, які у Вільшанському у пісочниці знайшли гранати, та повідомили про це у поліцію (фото: facebook.com/DSNSMYKOL)
Також вона звернула увагу, що рятувальники намагаються "усіма способами доводити інформацію про небезпеку, яку несуть боєприпаси", долучаючи ЗМІ, волонтерів, співпрацюючи з поліцейськими та представниками міжнародної організації HALO Trust.
"Маємо на меті охопити якнайбільше різновікової аудиторії та навчити трьом основним правилам “Не підходь! Не чіпай! Зателефонуй 101 або 102!" - розповіла рятувальниця.
На заході від ДСНС у Миколаєві нагороджували відповідальних хлопчиків та дарували цінні подарунки (фото: facebook.com/DSNSMYKOL)
На заході в центрі міста біля "юрти незламності" четверо хлопчиків, які знайшли гранати та чиї правильні дії не допустили жахливих наслідків у разі вибуху та можливих жертв, отримали в нагороду грамоти та цінні подарунки.
Також працівники ДСНС провели інформаційно-просвітницький захід щодо навчання населення ризикам, пов'язаним із вибухонебезпечними предметами.
"Для дітей підготували окрему ігрову локацію, де розмістили зону з пазлами та розмальовками, фотозону. Малеча в ігровій формі навчалась із фахівцями основним правилам мінної безпеки", - йдеться у публікації.
У Миколаєві також нагадали про дії при виявленні вибухонебезпечних предметів, дарували подарунки та влаштовували майстер-класи з розмінування (фото: facebook.com/DSNSMYKOL)
Крім того, рятувальники продемонстрували учасникам епізод розмінування за допомогою міношукача. Спробувати самостійно шукати металеві предмети міг кожен охочий.
А після цього учасникам також роздали презенти.
Відео: у Миколаєві рятувальники ДСНС нагородили чотирьох хлопчиків, які знайшли на дитячому майданчику гранати та викликали поліцію
Нагадаємо, раніше підліток врятував життя п'ятьом дітям під час вибуху гранати на дитячому майданчику під Дніпром.
А також ми писали, що перед цим у Києві на Виноградарі на дитячому майданчику знайшли гранату, також у пісочниці. Експерти визначили, що теоретично вона могла вибухнути будь-якої миті.