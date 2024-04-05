Знайдено зв’язок між нечищенням зубів і смертельною хворобою: нове дослідження

В чому полягає дослідження

У новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature, дослідники виявили специфічний мікроб, який зазвичай зустрічається в роті приблизно у 50% випадків раку кишечника.

Вчені з Онкологічного центру Фреда Хатчінсона в США дізналися, як мікроби, виявлені в ротовій порожнині, можуть переміщатися в нижню частину кишечника, протистояти шлунковій кислоті, а потім рости в колоректальних пухлинах.

У рамках дослідження вони вивчили 200 випадків раку кишечника і виявили, що близько половини випадків раку містять цей мікроб. Вони також виявили мікроб у багатьох зразках калу людей, хворих на рак.

Думка стоматолога

Стоматолог доктор Ферах Хамід з Aesthetique Dental Care поділився своїми найкращими порадами щодо збереження ротової порожнини здоровою, оскільки дослідження виявило зв’язок між ротовою порожниною та раком кишечника.

Згідно з дослідженням, мікроби стимулюють прогресування раку та можуть призвести до погіршення результатів. Доктор Хамід пояснив, що це означає.

"Нові дослідження показали дивовижний зв’язок між тим, як ми дбаємо про зуби, і ризиком раку товстої кишки. Схоже, що певний вид бактерій, які зазвичай знаходяться в нашому роті, може опинитися в товстій кишці, якщо ми не чистимо зуби належним чином. Це може збільшити ризик раку товстої кишки", - розказав стоматолог.

Виявляється, те, що відбувається в нашому роті, також може впливати на інші частини тіла. Недогляд за нашими зубами може призвести до несподіваних проблем, наприклад, до захворювання інших органів.

Ця бактерія, відома як Fusobacterium nucleatum, може погіршити стан людей, які вже мають колоректальний рак.

Тому лікар наголосив на важливості підтримувати зуби та ротову порожнину чистими та здоровими.

"Це показує нам, наскільки важливо чистити ротову порожнину за допомогою регулярного чищення зубів і відвідування стоматолога", - резюмував він.