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Эти знания могут спасти чью-то жизнь: первая помощь при отравлении грибами

Автор: Анна Шиканова

В Украине участились случаи отравления грибами. В августе было зарегистрировано 17 отравлений взрослых, 2 – детьми. За первую декаду сентября от отравления пострадало уже 12 отравлений, 2 человека погибли.

Как правильно собирать и употреблять грибы, а так же как оказать первую помощь при отравлении, рассказали в Центре общественного здоровья Украины.

  • Откажитесь от употребления дикорастущих грибов, замените их грибами, которые выращивают штучно, надежно контролируют и продают в торговых точках.
  • Не покупайте грибы на стихийных рынках
  • Внимательно осматривайте грибы, обращайте внимание на цвет шляпки, губки, ножки
  • Собирайте только знакомые вам грибы, при малейшем сомнении – сразу выбрасывайте, не оставляйте их рядом с другими.
  • Не берите слишком молодые или старые грибы – их легко спутать с ядовитыми
  • Не собирайте грибы вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий, так как грибы впитывают в себя широкий спектр ядовитых веществ, в том числе и металлы.
  • Не собирайте грибы в засушливую погоду, так как гриб в это время пересыхает – отдает воду и увеличивает концентрацию токсинов
  • Не употребляйте в пищу сырые грибы
  • Дома всегда проверяйте тщательно все грибы – сомнительные выбрасывайте
  • Готовьте грибы в течении первых суток после собирания
  • Варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 минут.
  • Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.

Кому грибы категорически нельзя

  • Беременным
  • Женщинам, которые кормят грудью
  • Пожилым людям
  • Детям до 12 лет

Первые симптомы отравления грибами

  • Тошнота и рвота
  • Судороги
  • Одышка
  • Снижение пульса
  • Резкая боль в животе
  • Головокружение
  • Холодные руки и ноги
  • Повышение температуры тела
  • Галлюцинации, головная боль, спутанное сознание

Первая помощь при отравлении грибами

  • Немедленно позвоните в скорую – 103
  • Промойте желудок водой
  • Соблюдайте постельный режим
  • Пейте много жидкости – воды или прохладного чая
  • Примите сорбент
  • Категорически нельзя употреблять пищу или алкоголь – это может ускорить распространение токсинов
  • Не занимайтесь самолечением – это очень опасно

Напомним, ранее мы писали о том, что диетологи назвали самый полезный гриб.

А также мы рассказывали, за какими симптомами может скрываться сердечный приступ у женщин.

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Министерство здравоохранения УкраиныСоветы врача