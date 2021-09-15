Эти знания могут спасти чью-то жизнь: первая помощь при отравлении грибами

В Украине участились случаи отравления грибами. В августе было зарегистрировано 17 отравлений взрослых, 2 – детьми. За первую декаду сентября от отравления пострадало уже 12 отравлений, 2 человека погибли.
Как правильно собирать и употреблять грибы, а так же как оказать первую помощь при отравлении, рассказали в Центре общественного здоровья Украины.
Откажитесь от употребления дикорастущих грибов, замените их грибами, которые выращивают штучно, надежно контролируют и продают в торговых точках.
Не покупайте грибы на стихийных рынках
Внимательно осматривайте грибы, обращайте внимание на цвет шляпки, губки, ножки
Собирайте только знакомые вам грибы, при малейшем сомнении – сразу выбрасывайте, не оставляйте их рядом с другими.
Не берите слишком молодые или старые грибы – их легко спутать с ядовитыми
Не собирайте грибы вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий, так как грибы впитывают в себя широкий спектр ядовитых веществ, в том числе и металлы.
Не собирайте грибы в засушливую погоду, так как гриб в это время пересыхает – отдает воду и увеличивает концентрацию токсинов
Не употребляйте в пищу сырые грибы
Дома всегда проверяйте тщательно все грибы – сомнительные выбрасывайте
Готовьте грибы в течении первых суток после собирания
Варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 минут.
Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.
Кому грибы категорически нельзя
Беременным
Женщинам, которые кормят грудью
Пожилым людям
Детям до 12 лет
Первые симптомы отравления грибами
Тошнота и рвота
Судороги
Одышка
Снижение пульса
Резкая боль в животе
Головокружение
Холодные руки и ноги
Повышение температуры тела
Галлюцинации, головная боль, спутанное сознание
Первая помощь при отравлении грибами
Немедленно позвоните в скорую – 103
Промойте желудок водой
Соблюдайте постельный режим
Пейте много жидкости – воды или прохладного чая
Примите сорбент
Категорически нельзя употреблять пищу или алкоголь – это может ускорить распространение токсинов