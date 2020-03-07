Знаменитый украинский музыкант нуждается в помощи: обширный инфаркт

Известный украинский музыкант Ростислав (Рой) Домишевский попал в больницу с инфарктом - сооснователь и участник первого состава легендарной группы "Скрябін" находится в реанимации. Сейчас 49-летнему артисту очень нужна помощь, чтобы провести операцию.

Коллеги Домишевского по музыкальному цеху и друзья инициировали сбор средств и призвали украинцев не оставаться в стороне и поддержать Ростика.

"Собираем средства. Сейчас необходимая сумма 50 000 грн. 5168 7422 1444 4295

Гордзей Юлия", - написал в своем Facebook Дмитрий Хорошун из группы KHOSH.

Так, средства сейчас собирает певца Ulia Lord - жена Ростика с 1999 года.

Ростислав (Рой) Домишевский и Юлия (Ulia Lord) Гордзей Фото: facebook.com/roy.domiszewski)

Лидер группы "Юркеш" Юрко Юрченко уверен, что вместе удастся решить проблему и поставить Домишевского на ноги.

"Рой сильный! И у него кулак, что яичко у слона (с) Скрябін. Держись, бро!" - говорится в публикации музыканта в сети.

Еще один "отец" группы "Скрябін", а сейчас клавишник в "Друга Ріка" и "Dazzle Dreams" Сергей (Шура) Гера рассказал, что у Роя обширный инфаркт.

"Сейчас он в реанимации. На лечение, на начальном этапе, нужны средства.

Вместе мы сможем все!" - призвал он на своей Facebook-странице и также опубликовал номер карточки Юлии (Лорд) Гордзей.

Сергей Смальчук из "Друга Ріка" также подключился к помощи.

"Друзья, тут такое дело... У нашего - многих с вами общего друга - Ростика Домишевского проблемы. Разговаривал с Юлей - Ulia Lord, он боец, конечно, выкарабкается... Но наша помощь - лишней не будет", - пишет он в сети.

Ростислав (Рой, Ростик) Домишевский учился в одной школе с Андреем (Кузьмой) Кузьменко в Новояворовске под Львовом. В музыкальной школе осваивал скрипку. Там же он и познакомился и с Герой. Четвертым участником группы "Скрябін" стал Игорь Яцишин. Рой в команде был бас-гитаристом, а также выступал автором песен.

Группа "Скрібін" в 1999 году в Киеве - Ростислав (Рой) Домишевский в белой футболке и джинсах, Кузьма сидит в центре и улыбается в окружении друзей (Фото: facebook.com/yulia.yancharzagakajlo)

Домишевский ушел из группы накануне выхода альбома "Озимі люди" в 2002 году. Он стал работать с певицей Юлией Лорд, и сейчас является не только ее мужем, но и сопродюсером.

Рой продолжает работать в шоу-бизнесе, с 2017 года является членом оргкомитета национального художественного фестиваля "Кропфест".