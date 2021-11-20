Знаменитый украинский актер умер от COVID: его называли "королем сцены"

"У нас утрата. Дорогие зрители. Нам не хватает слов... наш Георгий Иванович Морозюк, народный артист Украины отошел на Небеса", - говорится в публикации.

Морозюка называли "королем сцены", но кроме блистательной работы театральным актером, за свою карьеру он также снялся в более чем 30 знаковых украинских фильмах, таки как "Голод-33", "Венчание со смертью", "Гетманские клейноды", "Черная рада", "Непокоренный", "Железная сотня"...

Георгий Морозюк в роли запорожца Петра Сердюка в картине "Черная рада" (фото: dramteatr.com.ua)

Широкую известность как киноактер он получил после выхода на экраны в 1982 году картины режиссера Владимира Денисенко "Высокий перевал", где он играл роль негативного персонажа Юзя.

Также Георгий Иванович снимался у таких известных режиссеров, как Николай Мащенко и Юрий Ильенко.

Георгий Морозюк в роли священника в фильме "Венчание со смертью" (фото: dramteatr.com.ua)

Последней киноработой для него стал фильм "Владыка Андрей" режиссера Олеся Янчука (2008 год).

Звание Народный артист Украины было присвоено ему в 1993 году.

Народный артист Украины Георгий Морозюк (фото: dramteatr.com.ua)

Георгий Морозюк родился 15 апреля 1944 года, и после окончания в 1967 году театральной студии при Киевском академическом украинском драматическом театре им. И. Франко сначала работал во Львовском облмуздрамтеатре (1967-1997 годы), а с 1997 года и до своей смерти - в Ровенском театре.

В театре отмечают, что глубокое превращение в характер создаваемого образа, вера в предложенные обстоятельства, замечательная актерская пластика, сценическая речь - далеко не полный список талантов Морозюка, позволивших ему стать в ряд выдающихся деятелей украинского театра.

Георгий Морозюк блистал на театральной сцене с 1967 года (фото: dramteatr.com.ua)