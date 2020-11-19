Знаменитый "реактивный человек" разбился в Дубае: невероятное видео трюков смельчака

Знаменитый пилот Jetman Винсент (Винс) Реффе, который прославился своими бейсджампингами и многочисленными трюками с реактивным ранцем, погиб в результате несчастного случая на тренировке в Дубае.

О кончине 36-летнего французского смельчака сообщили на сайте команды Jetman Dubai.

В организации проинформировали, что трагедия произошла в понедельник утром.

Винс Реффе (фото: instagram.com/vincereffet)

"Реактивный человек" Реффе был атлетом Red Bull и титулованным парашютистом, известным своими невероятными воздушными трюками. В 2015 году он летел рядом с гигантским реактивным самолетом, в 2017 году приземлился на другой самолет в середине полета и в 2014 году совершил бейс-прыжок с самой высокой башни в мире Бурдж-Халиф.

Видео: Прыжок Винса Реффе и Фреда Фугена с вершины самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа - спортсмены в 2014 году побили мировой рекорд,

Винс происходил из семьи парашютистов и имел более 20 лет опыта.

Его аккаунт в Instagram заполнен видеороликами, на которых он выполняет трюки в вингсьюте и с реактивным ранцем.

Видео: Прыжок Винса Реффе и Фреда Фугена, тестирование Aura 4

Реффе был исполнителем в компании Jetman Dubai, которая предоставила ему реактивный ранец с четырьмя двигателями, прикрепленный к комплекту крыльев из углеродного кевлара. Реактивный ранец может преодолевать расстояние до 50 километров, подниматься на высоту до 6 100 метров и развивать максимальную скорость более 400 километров в час, пишет Global News.

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Под брендом XDubai, который ассоциируется с наследным принцем Дубая, Реффе и его коллеги экстремалы пролетели мимо Бурдж-Халифы и других достопримечательностей города-государства.

Видео: Прыжок Винса Реффе с парашютом в пустынном кампусе Дубая

"Это ощущение свободы! С этой машиной… я могу летать как птица", - объяснил он свои острые ощущения, которые испытывал от полетов, в интервью Associated Press в 2015 году.

Видео: Трюк Винса Реффе в небе над Дубаем - Jetman Dubai and Emirates A380

Напомним, недавно в Харькове трагически погиб молодой спортсмен во время полумарафона.

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