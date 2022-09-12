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Эти знаки Зодиака ждет период потрясений: кому выпадет нелегкая судьба

Коллаж РБК-Украина: Гороскоп 2022
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на осень 2022 расскажет при знаки Зодиака, которых ждет период испытаний и потрясений в этот период.

Об этом пишет SantePlus.

Скорпион

Для представителей знака Скорпион осень не оправдает ожиданий и надежд. Будущие события заставят их принять новые, несвойственные для них изменения.

Это также повлияет на их личные отношения. Чувства Скорпионов будут подвергнуты испытаниям, и нужно будет быстро принять меры, чтобы восстановить связи с партнером. Между ними и их партнером установится расстояние.

Как в любви, так и на работе, Скорпионам придется столкнуться со значительными изменениями, которые внесут путаницу в их жизнь. Астрологи говорят, что этот период будет для представителей знака далеко не веселым.

Стрелец

Если летний сезон способствовал успеху Стрельцов, то в последующие месяцы он может быть другим, особенно до 22 октября.

Необходимо обратить особое внимание на отношения с любимым человеком, чтобы избежать любых недоразумений или конфликтов, которые могут привести к ухудшению отношений.

С другой стороны, одиноким Стрельцам повезет в любовном плане при условии, что они согласятся потерять независимость.

Ранее мы писали, какие неприятности всем нам может принести период Ретроградного Меркурия.

Также узнайте, что ждет каждый знак Зодиака согласно гороскопу на сентябрь 2022.

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