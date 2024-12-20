Вам знадобиться рік. Як прожити біль від втрати близької людини, стосунків або частини життя та не зійти з розуму

Проживання болю: крок за кроком

Прийняття реальності втрати. Зіткнення з болем - перший і найважчий крок.

"Важливо визнати, що втрати не можна уникнути, і дозволити собі відчути емоції, які вона викликає: сум, гнів, страх чи розгубленість", - радить психолог.

Дозвольте собі плакати. Сльози - природна реакція на втрату. Вони допомагають зняти напруження і звільнити місце для нового досвіду.

Не ізолюйте себе. Розділіть свої почуття з друзями, рідними або психологом. Підтримка інших дає змогу відчути, що ви не самотні у своєму горі.

Як уникнути відкладання болю?

Регулярна рефлексія

Виділяйте час для роздумів про втрату: пишіть у щоденнику, малюйте або займайтеся творчістю. Це допоможе відчути емоції та не накопичувати їх у підсвідомості.

Фізична активність

Прогулянки, спорт або йога допомагають зняти фізичне напруження, яке часто супроводжує емоційний біль.

Звернення до фахівця

Якщо ви відчуваєте, що не можете впоратися самостійно, зверніться до психолога. Він допоможе вам знайти ресурси для проживання втрати.

Чому важливо проживати біль?

Відкладання болю може призвести до хронічного стресу, депресії чи навіть фізичних захворювань.

Проживаючи втрату, ми даємо собі можливість рухатися далі, відкриватися новому досвіду і знову знаходити сенс у житті.

"Прийняття втрати - це не зрада минулого, а спосіб побудувати своє майбутнє з місцем для спогадів і нових радощів. Дозвольте собі прожити біль, адже тільки через прийняття ми можемо знайти силу жити далі", - пояснює Наталія Гаріна.