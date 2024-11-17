Змусив їсти гроші та презерватив. Хмельницький блогер на камеру знущався з безхатька (відео)

Юнак змусив безхатька їсти презерватив

Так, в соцмережах активно шириться відео, на яких блогер знущається з невідомого чоловіка. Спочатку він знімав, як безхатько підіймає з асфальту брудні монети та пхає їх собі до рота.

При цьому блогер жартував та кричав, аби чоловік "активніше їв".

На цьому його знущання не закінчилися. Потім юнак дістав упаковку презервативів та почав кричати, аби чоловік їв ще й їх. Він жартував, що "дідуля пробує щось новеньке".

А чоловік, якого знімав юнак, ймовірно, не розумів, що з нього знущаються. Він погоджувався на "команди" блогера й робив те, що той казав.

Відео з невідомим чоловіком юнак розмістив на своїй сторінці в Instagram. В описі до його профілю було ім'я - Олександр Волков. І, як зрозуміло з фото та нікнейму, парубок мешкає в Хмельницькому. Скільки йому років - невідомо.

Реакція мережі

Кадри, які назнімав блогер, обурили користувачів. Вони вимагають, аби хлопець просив вибачення перед чоловіком, а його батьки (якщо він неповнолітній) також публічно визнали ганебність вчинку сина. Дехто навіть збирався звертатися до поліції, але чи дійсно користувачі сповістили правоохоронні органи про цей інцидент - невідомо.

Також юзери пишуть: